Es ist ein Gefühl, als wäre man in Kuba auf einer Tanzparty. Salsa-Musik tönt aus den Lautsprechern, Tanzpaare jeden Alters wirbeln über die Tanzfläche. Allein das Zuschauen bei diesen fließenden Bewegungen und schnellen Drehungen hebt die Stimmung. Die Tanzfläche befindet sich nicht in Südamerika, sondern mitten in München . Salsa, dieser lebendige, schnelle Tanz, der seine Wurzeln in Lateinamerika hat und übersetzt Soße bedeutet, wird hier immer beliebter. Soße übrigens, weil der Tanz von verschiedenen Stilen beeinflusst ist und in unterschiedlicher Ausprägung getanzt wird: New York Style, Kubanisch, L.A.-Style oder Mambo. In München können Salseras und Salseros an verschiedenen Orten Salsa tanzen oder lernen.

Gasteig HP8

Detailansicht öffnen Industriecharme der Halle E: Die Salsa-Nächte dort sind immer gut besucht und für jedes Level geeignet. (Foto: Benedikt Feiten)

Im Münchner Kulturzentrum Gasteig HP8 finden immer wieder Salsa-Nächte statt, in der Halle E mit ihrem Industriecharme. Der Eintritt ist frei, vor der Tanzparty wird ab 19 Uhr ein einstündiger Schnupperkurs angeboten. Nach einem ersten Einblick in die Salsa-Welt geht es um 20 Uhr mit der Party los. Salseras und Salseros können dann bis Mitternacht die Tanzfläche unsicher machen. Wer eine Pause braucht, kann sich den bunten Trubel von den höher gelegenen Galerien der denkmalgeschützten Halle aus anschauen. Die "Tanz den Gasteig"-Salsa-Nächte sind immer gut besucht und für jedes Level geeignet. Die nächste gibt es am 15. Juli.

Tanz den Gasteig, Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8, Eintritt frei, gasteig.de/festivals

Muffatwerk

Detailansicht öffnen Im Muffatwerk wird bei den Salsa-Partys im Muffatcafé getanzt. (Foto: Latin Scene Munich)

Meistens am ersten Samstag des Monats steht im Münchner Muffatwerk eine Salsa-Party auf dem Plan, organisiert von "Latin Scene Munich". Im Rahmen der Partys "Munich Reggaeton" oder "More Latino" tanzen Salsa-Fans auf der Tanzfläche des Muffatcafés. Vor der Party wird manchmal ein Schnupperkurs angeboten. Der nächste Termin der Munich Reggaeton Party ist am 4. Mai. Am 13. Mai gibt es dort ab 22 Uhr die "Salsa & Bachata Party" mit DJ Mel, eine weitere große Salsa-Party inklusive Schnupperkurs, die "Gran Noche Latine" findet am 27. Juli statt. Genauer Informationen dazu stehen auf den jeweiligen Webseiten.

Muffatwerk, Zellstraße 4, muffatwerk.de , Facebook-Seite der Community "Latin Scene Munich"

Pinakothek der Moderne

Sobald der Frühling da ist, kann man heiße Tänze vor der Pinakothek der Moderne beobachten. Unter den Säulen der Pinakothek wird dann Salsa, Bachata und Kizomba getanzt. Die Tanztreffs vor der Pinakothek sind privat organisiert, die Musik kommt aus Lautsprechern. Die Tanzabende finden inzwischen von Frühling bis Herbst statt, es gibt keinen festen Zeitrahmen. Im Sommer versammeln sich vor dem Museumsgebäude nicht nur die Tänzer, auch viele Neugierige sehen dem temperamentvollen Treiben zu. So kann man sich schon mal einen ersten Eindruck verschaffen, bevor man womöglich selbst das Tanzbein schwingt.

Pinakothek der Moderne, Barer Straße 40, nur bei warmem Wetter, Infos auf Facebook

Hofgarten

Detailansicht öffnen Dianatempel im Hofgarten; in dem Pavillon tanzen am Abend Paare. (Foto: Robert Haas/lok)

Der Diana-Tempel im Hofgarten ist ein beliebter Treffpunkt in der Tanz-Community. Auf dem harten, aber glatten und drehfreudigen Marmormosaikboden lässt es sich wunderbar tanzen. Allerdings sind aufgrund der Bodenbeschaffenheit bequeme Schuhe mit Gummisohle zu empfehlen. Das Tanzen im Diana-Tempel ist kostenlos. Die Tanztreffs im Hofgarten, ob Tango, Walzer oder Salsa, sind keine offiziellen Veranstaltungen, sondern private Treffen, die von der Stadt geduldet werden. Darum muss der Platz am Ende des Abends auch sauber hinterlassen werden. Zu welchen Wochentagen und Uhrzeiten dieses Jahr Salsa getanzt wird, wird im Mai via Facebook kommuniziert.

Diana-Tempel im Hofgarten, Galeriestraße 4, nur bei warmem Wetter, Informationen über die Facebookgruppe Hofgarten Salsa

Auf dem Schiff

Detailansicht öffnen Einmal im Jahr gibt es eine Salsa-Tanzschifffahrt mit der MS Starnberg. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Bei schönem Wetter über den Starnberger See schippern und dabei Salsa tanzen? Bei der jährlichen Salsa-Tanzschifffahrt mit der MS Starnberg ist das möglich. Am Sonntag, 7. Juli, organisiert die Tanzschule Circulo gemeinsam mit der Tanzschule Salsa y Corazon die "Große Salsa Tanzschifffahrt". Auf drei Decks mit zwei Tanzflächen können die Salseras und Salseros N.Y./L.A.-Style und Salsa Cubana tanzen. Für Abkühlung sorgt die Gastronomie an Bord mit Bistro, Bar und Cocktails.

Salsa-Tanzschifffahrt, 7. Juli, Ablegesteg Starnberg, Einlass 19.30 Uhr, Abfahrt 19.45 Uhr, salsa-y-corazon.de

Tollwood

Neben dem vielfältigen Konzertangebot kommen auf dem Tollwood Sommerfestival auch Salsa-Begeisterte auf ihre Kosten. Sowohl im Andechser Zelt als auch in der Half-Moon-Bar wird Salsa gespielt. Immer donnerstags bietet die einen Salsa Tanzkurs mit DJ und anschließender Silent Disco ab 22 Uhr an. Freitags können alle zu einem Latin-Mix tanzen. Dazu gibt es ebenfalls einen Tanzkurs. Im Andechser Zelt und Biergarten wird donnerstags Nachmittag und Abend auch Salsamusik und Latin gespielt. Für dieses Jahr sind beispielsweise Son Compadre, Yeni Toro und David Lenis mit ihren Formationen geplant.

Tollwood-Sommerfestival, donnerstags und freitags, Half Moon Bar, 21. Juni bis 21. Juli, tollwood.de

Stachus

Im Rahmen der Veranstaltungen "Salsa Pavillon" und "Salsaturdays" findet im Mini-Pavillon, direkt im Zentrum neben dem Karlsplatz/Stachus, freies Tanzen zu Salsa-Musik statt. Regelmäßig treffen sich hier Salsa-Begeisterte, um zu tanzen. Im Gegensatz zu den privaten Tanztreffs sind die Tanzveranstaltungen im Mini-Pavillon professionell organisiert. Kooperationspartner sind dabei Mambojazz, Mini Pavillon und One Nation. Anfängerinnen und Anfänger können den Tanz in einem Workshop ausprobieren. Danach beginnt das freie Tanzen. Dabei kann man sich immer wieder Show-Einlagen von verschiedenen Tanzgruppen anschauen.

Salsaturdays, Samstag, 27. April; Salsa-Pavillon, Sonntag, 19. Mai, beide Veranstaltungen im Mini-Pavillon beim Karlsplatz/Stachus, Lenbachplatz 7a, mambojazz.de

Tanzschulen

Detailansicht öffnen Im Tanzstudio "Salsamás" in der Maxvorstadt demonstrieren die Besitzer Pablo de Queiroz und Silvina Igova das Tanzen. (Foto: Florian Peljak)

Neben den Tanztreffs gibt es zahlreiche Salsa-Übungsabende, die von Münchner Tanzschulen angeboten werden. In der Tanzschule Circulo etwa kann man samstags ab 20 Uhr gleich über zwei Tanzflächen wirbeln. Etwas Besonderes ist die "Salsa all Styles Party". Das bedeutet, dass auf der einen Tanzfläche Salsa- und Bachata-Musik gespielt wird, auf der anderen kann man Bachata, Bachata Sensual und Kizomba tanzen. Ab 21 Uhr wird auf einer der beiden Tanzflächen eine Schnupperstunde angeboten. Dabei kann man die Grundschritte und erste Drehungen lernen.

Jeden Dienstag findet in der Salsea-Dance-Academy eine Salsa- und Bachata-Übungsparty statt. Von 20 bis 21 Uhr können Tanz-Interessierte hier an einer Salsa- oder Bachatastunde teilnehmen und das neu Erlernte anschließend bei der Tanzparty erproben. Dabei kann man zwischen Salsa und Bachata wechseln - in einem Raum wird Bachata gespielt, im anderen Salsa. Die Übungsparty ist für alle Tanzlevels geeignet und der reguläre Eintritt beträgt 10 Euro. Bis Mitternacht kann man hier die Tanzflächen unsicher machen.

Tanzschule Circulo, Rosenheimer Straße 139, samstags 20 Uhr, circulo.de ; Salsea Dance Academy, Heßstraße 48b, Dienstag ab 20 Uhr, salsea.de