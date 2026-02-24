Zum Hauptinhalt springen

Asmik Grigorian singt die SalomeEin Triumph an der Münchner Staatsoper

Salome (Asmik Grigorian) ist eine junge Frau, die der Dekadenz ihrer Umgebung überdrüssig ist. (Foto: Geoffroy Schied)

Asmik Grigorian singt in der Inszenierung von Krzystof Warlikowski die Salome und begeistert das Münchner Publikum mit Intensität in Stimme und Darstellung.

Kritik von Klaus Kalchschmid

2018 war sie die umjubelte Salome bei den Salzburger Festspielen in einer archaischen Inszenierung von Romeo Castellucci, jetzt sang Asmik Grigorian sie erstmals an der Bayerischen Staatsoper. Die litauische Sopranistin triumphierte erneut, brauchte aber etwas Zeit, um sich warm zu singen, sparte vielleicht auch bewusst für das Finale.

