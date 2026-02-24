2018 war sie die umjubelte Salome bei den Salzburger Festspielen in einer archaischen Inszenierung von Romeo Castellucci, jetzt sang Asmik Grigorian sie erstmals an der Bayerischen Staatsoper. Die litauische Sopranistin triumphierte erneut, brauchte aber etwas Zeit, um sich warm zu singen, sparte vielleicht auch bewusst für das Finale.
Asmik Grigorian singt die SalomeEin Triumph an der Münchner Staatsoper
Lesezeit: 1 Min.
Asmik Grigorian singt in der Inszenierung von Krzystof Warlikowski die Salome und begeistert das Münchner Publikum mit Intensität in Stimme und Darstellung.
Kritik von Klaus Kalchschmid
