Wenn man einen Großgastronomen so definiert, dass er mehrere Lokale betreibt, dann ist Maximilian Heisler in München der Großgastronom der Kleinen. Neben der Geyerwally, dem Frischen Bier, der Boazeria und der Bierkiste hat er in dieser Woche seinen fünften Laden eröffnet: das Saletta Giesing. Wie immer nicht im Alleingang, sondern zusammen mit anderen, in diesem Fall Tilman Ludwig-Munzig von Tilmans Biere, dem Designer Gestalter Christian Schaberl und Florian Klumpp vom Saluki, das für seine gute Bierauswahl und ungewöhnliche Pizzen bekannt ist. Und ohne Crowdfunding wäre es sowieso nicht gegangen.