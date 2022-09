Die österreichische Band "Seiler und Speer" kommt am Freitag, 8. September, mit einem Live-Album in den Circus Krone: Das Musik-Kabarett-Duo präsentiert sein im Juni erschienenes Album "Red Bull Symphonic", das in Zusammenarbeit mit dem Max Steiner Orchester im Wiener Konzerthaus entstanden ist. An drei ausverkauften Konzertabenden im Februar haben Christopher Seiler und Bernhard Speer hier ihr Live-Album aufgezeichnet. Zusammen mit dem Dirigenten Christian Kolonovits entwickelten die beiden eine neue Interpretation ihrer Lieder, die sie mit klassischer Musik kombinierten. Das stilistische Spektrum reiche nun von Bach über Paganini bis hin zu Georg Danzer. Das Crossover-Stück "Herr Inspektor" wird vom Wiener Kammerchor begleitet, der Song "Principessa" mit dem Geigenspiel von Lidia Baich untermalt. Beim Song "Ala bin" singt die Sopranistin Juliette Khali eine Einlage. Die klassische Version ihres auch in den Wiesn-Zelten gern gegrölten Hits "Ham kummst" soll ein ganz besonderes Highlight des Albums darstellen. Im Vorprogramm tritt das Münchner Punk-Rock-Duo Da Rocka & da Waitler auf.

Seiler und Speer, 8. Sept., 19.30, Circus Krone Bau, Marsstraße 43