Von Vivian Harris, München

Es muss nicht immer das politische Statement sein, verpackt in kunstvoll kryptischen Lyrics, komplexen Tonfolgen und nie zuvor gehörten Rhythmen. Manchmal darf es einfach Spaß machen, nicht zu tiefgründig zu sein. Gute-Laune-Musik kann durchaus ihre Berechtigung haben. Der Münchner Hip-Hop-Künstler Saibou will das einmal mehr mit seinem Song "Mamacita" beweisen.

Ähnlich einfach wie die Nummer ins Ohr gehen soll, sei auch der Entstehungsprozess gewesen: "Wir haben uns einfach von lateinamerikanischen Vibes leiten lassen." Ausgangspunkt dafür war der Beat, den Saibous Produzent Lehviboy lieferte. "Mamacita" klingt nach 32 Grad in der Großstadt und einer Party mit etwas zu süßen Longdrinks. "Latin-Trap Banger" sagen Culcha Candela dazu. Zusammen mit der mittlerweile vierköpfigen Band aus Berlin, die 2007 mit dem Sommer-Song "Hamma!" ihren kommerziellen Durchbruch feierte, wurde "Mamacita" zu einem gemeinsamen Projekt. Relativ spontan, sagt Saibou: Er und sein Produzent hätten den Song schon zur Hälfte fertig gehabt, als man sich dachte, ein Feature wäre jetzt noch schön. Also schickten sie das Demo mit der Anfrage weiter - auch an Culcha Candela - und "dann kam eins zum anderen."

Einen Song zwischen Bayern und Berlin aufnehmen, ein Musikvideo in einer Münchner Lagerhalle drehen und Werbung in den Sozialen Medien machen: Zusammen mit zwei Schülerinnen seiner Tanzschule "The Spot" hat Saibou wieder eine kurze Choreografie entwickelt, mit der er, Culcha Candela und deren Fans den Song schon vor der Veröffentlichung promoten konnten. Dass Saibou genau weiß, wie er sich und seine Musik am besten verkauft, zeigte er bereits mit seinem Debüt Ende vergangenen Jahres. Auch für "Hands Up" kreierte der Newcomer eine Tanz-Challenge, dadurch hatte die Single innerhalb weniger Wochen mehrere Zehntausend Aufrufe.

Bei "Mamacita" läuft das ähnlich gut: Bereits am ersten Tag nach dem Release wurde das Musikvideo zehntausendmal auf Youtube angeklickt, vielleicht auch deshalb, weil man gerade gern, zumindest für knapp drei Minuten, eine Auszeit nimmt, um schwierigere Themen kurz hinter sich zu lassen. Der Song solle, so sagt Saibou, den Menschen in Deutschland während und nach der Corona-Pandemie wieder Spaß am Leben bringen. Und sie, wenn das wieder möglich ist, in den Clubs zum Tanzen bringen.