Da steht er noch immer: der Originalflügel der Band Queen. Auf dem Parkett, er ist verdeckt mit einer schwarzen Hülle. Die Scheinwerfer im Aufnahmeraum des Mastermix Tonstudios in Unterföhring werfen Lichtkugeln auf den Holzboden. Davor ein durch eine Glasscheibe getrennter Regieraum mit einer Landschaft aus Reglern und Knöpfen. Nur ein Stockwerk unter diesem Studio nimmt heute Melli Alder, 22, ihre ersten Songs auf. Die junge Frau aus München nennt sich als Künstlerin Wyngs.

Sie steht mit Goldcreolen und weitem Jersey-Shirt vor der Siebträgermaschine, aus der Kaffee in eine Tasse tröpfelt. „Hier wird mindestens so viel Kaffee getrunken wie Musik gemacht“, sagt sie. Zwischen Freddie Mercurys Klavier und etwa sieben Tassen Kaffee am Tag geht es in diesen Räumen seit Jahrzehnten um dieselbe Frage: Wie macht man aus einem Gefühl einen Song?

Manchmal beginnt ein Lied nicht mit einer Melodie, sondern mit einem Zweifel. Melli Alder schreibt über genau diese Momente – über Unsicherheit, Liebe und die Suche danach, wer sie sein möchte. Ihre Songs sind emotionale Pop-Balladen. Ihre Stimme ist leicht rau, kann laut und kraftvoll sowie zart und verletzlich sein.

Wer der Sängerin Wyngs auf Instagram begegnet, sieht eine junge Musikerin mit fünfstelligen Aufrufzahlen. Und bald, das erzählt sie stolz, spielt sie ihre „erste und schon ausverkaufte Headline-Show“ – in der Kranhalle im Feierwerk. Sogar ihre erste Deutschlandtour steht im kommenden Jahr an.

Wer ihre Songs hört, begegnet dagegen Sätzen wie „When will it be my turn?“, „give me something“ oder „I try to fall in love, but I'll always fuck it up“ – übersetzt in etwa: „Ich versuche, mich zu verlieben, aber ich werde es immer verkacken.“ Lieder über Unsicherheit. Über das Gefühl, nicht zu genügen.

Ein Gefühl, das Melli Alder kennt. „Was möchte ich machen, was erzählen, wer will ich sein?“, fragte sie sich damals. Besonders nach einem Sportunfall vor etwa zehn Jahren. Früher turnte sie auf Leistungssportniveau. Bei einem Rückwärtssalto auf dem Schwebebalken bekam sie in der Luft Angst, hielt die Bewegung an und stürzte aus rund zwei Metern Höhe auf den Rücken. Es folgten monatelange Arztbesuche. Fast ein Jahr lang konnte sie nicht zur Schule gehen, weil ihr das Stehen und Gehen Schmerzen bereitete. „Ich konnte nicht mal eine Nacht durchschlafen“, sagt sie heute. Als der Sport plötzlich wegfielt, waren da zu viele Gedanken, die in ihrem Kopf schlüpften, sich vermehrren und eines Tages zu Selbstzweifeln wurden.

Gesungen hat sie schon ihr ganzes Leben. Doch als das Turnen wegfällt, gibt ihr die Musik den Halt, den sie anderswo verloren hat. Sie beginnt, Gedichte zu schreiben. Aus Gedichten werden Texte. Aus Texten Songs. Heute sagt sie, Songwriting sei der schwierigste Teil ihres Berufs. „Alles, was man fühlt, muss plötzlich in einen einzigen Satz passen“, sagt sie.

Ihre Lieder schreibt sie zusammen mit ihrem Management, den Musikern der Band Cosby. „Allein versteift man sich oft“, sagt Melli Alder. Sie schreiben viel nach Gefühl, aber was ihr am wichtigsten ist: Es soll echt sein. Ihre Lieder sind Dinge, die sie erlebt hat. Ihre Ängste möchte sie in ihren Musikvideos zeigen. „Meine Videos dürfen ruhig seltsam sein“, sagt sie. Verstörend. Unbequem. „Hauptsache ehrlich.“ Komisch tanzend, gefesselt in der Wüste, Kunst machen eben. Das ist, was sie will.

Und dafür verbringt sie, während viele ihrer Freundinnen am Wochenende feiern gehen, ihre Abende hier im Studio. Sechs Tage die Woche, zwischen gerahmten Schallplatten an den Wänden, Kabeln, die sich wie Efeu durch die Räume ziehen und leeren Kaffeetassen. Geld verdient sie mit ihrer Musik bisher kaum, einzig ein paar hundert Euro für kleinere Auftritte. Berühmt werden, sagt sie, sei nie das eigentliche Ziel gewesen. Sie wünsche sich, dass Menschen ihre Songs hören und sich darin in gewisser Hinsicht selbst erkennen. „Weniger allein sind als vorher“, wie es Melli Alder nennt.

Später sitzt sie auf einem weißen Plastikstuhl im Garten hinter dem Studio. Dort erzählt sie, wie ihr Künstlername entstanden ist. In der Zeit, in der vieles schiefgegangen ist, habe sie eines Tages gedacht: Ich muss fliegen lernen. Ich brauche Flügel, also Wyngs.

Vielleicht ist das genau das, was sie seitdem tut. Nicht, indem sie ihre Zweifel loswird. Sondern indem sie ihnen Melodien gibt. Texte. Eine Stimme. Indem sie einfach losfliegt, auch wenn die Sorgen bleiben.