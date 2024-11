Von Reinhard J. Brembeck

Fast will es scheinen, als hätten in der Isarphilharmonie Dirigent Daniele Gatti und seine Sächsische Staatskapelle Dresden, beide sind seit August ein festes Paar, zwei Stunden Anlauf genommen, um zuletzt in der Zugabe das Paradies auf Erden zu zaubern, in puncto Leichtigkeit, Eleganz, Understatement, Rhythmenrafinesse, Strahlkraft.