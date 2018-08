27. August 2018, 19:01 Uhr Sachschaden Einbrecher verwüsten Schule

Riesigen Sachschaden haben Einbrecher am Wochenende in einer Schule im Münchner Stadtteil Hadern angerichtet. Nachdem die Täter durch eine aufgebrochene Notausgangstür in die Grund- und Mittelschule an der Guardinistraße eingedrungen waren, hebelten sie nahezu alle versperrten Türen - rund 30 an der Zahl - in dem Gebäude auf. Fündig wurden die Einbrecher aber nur im Hausmeisterbüro. Dort fanden sie einen Tresorschlüssel und im Tresor ein paar hundert Euro. Der Schaden im Gebäude dürfte dagegen in die Zehntausende gehen. Das Kommissariat 52 sucht Zeugen, die zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag Verdächtiges gesehen haben.