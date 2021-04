Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg digitalisiert sukzessiv ihre Bestände. Gerade eben ist eine der wichtigsten technikgeschichtlichen Quellen des Spätmittelalters online gegangen: Die "ars horologica", die der aus Augsburg stammende Frater Paulus Almannus zwischen 1485 und '89 vermutlich in Rom schrieb und illustrierte. Die äußerlich unscheinbare Handschrift über die Uhrmacherkunst enthält die Baupläne von 30 Räderuhren, darunter auch von drei damals besonders modernen, federgetriebenen Stücken, und nennt auch die Namen der Uhrmachermeister.

Die Uhren gehörten häufig römischen Kardinälen. Almannus reparierte sie wahrscheinlich in deren Auftrag. Die Zeichnungen der Räder entsprechen meist maßstabsgetreu dem Vorbild. Kurze Beschreibungen erläutern die Illustrationen, nennen die Zahnzahl des jeweiligen Rades und des zugehörigen Antriebs. Blatt 38 verzeichnet die kleinste Uhr mit der sich am schnellsten bewegenden Unrast; sie gehörte Oliviero Carafa (1430-1511), seit 1458 Erzbischof von Neapel, später Kardinal, päpstlicher Flottenkommandant und Auftraggeber der berühmten von Filippino Lippi ausgemalten Carafa-Kapelle in Santa Maria sopra Minerva in Rom. Möglicherweise gehörte die Handschrift schon zum Gründungsbestand der Stadtbibliothek, in die 1537 auch Bücher der Augsburger Dominikanerbibliothek eingegliedert wurden. Sie kann aber auch zur Zeit der Säkularisation aus einem anderen Kloster in die Bibliothek gelangt sein. Im Internet kann man unter nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:37-dtl-0000001812 durch die digitalisierten Seiten klicken.