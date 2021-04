Von Barbara Hordych

Manchmal ist es ganz schön schwierig, die richtigen Worte dafür zu finden, was in dir ist. Wie fühlt es sich an, wenn du dein Haustier streichelst? Oder dich deine Freunde nicht mitspielen lassen? Oder du dich auf Heiligabend freust? Die deutsche Sprache hält viele Begriffe bereit für Gefühle: Wir lieben, wir schreien vor Wut, zittern vor Angst, springen in die Luft vor Begeisterung, jubeln vor Begeisterung. Aber was genau sind denn jetzt Gefühle und Emotionen, und wie entstehen sie? Diesen Fragen geht Tobias Krell, bekannt als Moderator "Checker Tobi" aus der gleichnamigen Kinder-Wissenssendung nach in seinem Sachbuch "Freude, Wut, Traurigkeit: Das check ich für euch!". Darin spricht er mit Experten über die Basisemotionen, Fotos und Illustrationen visualisieren, was dabei in unseren Körpern vorgeht. So erfährt man beim Thema Überraschung etwa, wie den alten Griechen mit dem Trojanischen Pferd eine Überraschungs-Taktik gelang und was Sammlern die seltensten Figuren aus den Überraschungseiern wert sind.

Groß ist die Bandbreite beim Thema Angst: Da gibt es die, die wir von unseren Vorfahren aus der Steinzeit geerbt haben, aber auch Phobien wie die vor Schlangen und Spinnen. In der Geisterbahn setzen wir uns sogar freiwillig dem Gruseln aus, damit uns wohlige Schauer den Rücken herunterlaufen. Auch seine ganz persönliche Angsterfahrung als Junge beschreibt Krell: Da stand er im Schwimmbad auf dem Sprungturm und war sich unschlüssig, ob er herunterspringen sollte. Ob er sich getraut hat (oder auch nicht), kann man in seinem Buch nachlesen. Oder man schaltet sich in seinen Live-Stream auf der Bücherschau Junior ein.

Checker Tobi liest aus: Der große Gefühle-Check - Freude, Wut, Traurigkeit: Das check ich für euch!", cbj 2021, So., 9. Mai, 16 Uhr, www.muenchner-buecherschau-junior.de