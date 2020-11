Von Yvonne Poppek

Schon als 18-Jähriger führte Karl Kraus seine Worte mit schneidendem Spott. Als "Hochzeittoaste und Volksschulverslein in Goldschnitt" zerriss er etwa die Lyrik eines heute unbekannten Dichters. In seinem Erstlingswerk 1896 lästerte er über junge Wiener Literaten, die ihr Stamm-Kaffeehaus verlassen müssen: "In Eile werden alle Literaturgeräthe zusammengerafft: Mangel an Talent, verfrühte Abgeklärtheit, Posen, Größenwahn, Vorstadtmädel, Crawatte, Manierirtheit, falsche Dative, Monocle und heimliche Nerven." Der emeritierte Theaterwissenschaftsprofessor Jens Malte Fischer hat die Entwicklung dieses großen, scharfzüngigen, auch unnahbaren österreichischen Schriftstellers und Kritikers in einer Biografie auf 1100 Seiten ausgebreitet. Da ist viel Platz für Details, so als wäre aus bisherigen 1000-Teile-Puzzeln ein 5000-teiliges entstanden.

Jens Malte Fischer: Karl Kraus. Der Widersprecher. Paul Zsolnay Verlag, 1104 Seiten, 45 Euro