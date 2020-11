Von Antje Weber

Kann man die Geschichte der Demokratie als eine "deutsche Affäre" erzählen? Die Autorin Hedwig Richter, Professorin für Neuere Geschichte an der Münchner Bundeswehr-Universität, wagt es. Bereits der Untertitel ihres Buchs "Demokratie" macht die Stoßrichtung klar: Sie will eine "Staatsaffäre" beschreiben, die zunehmend auch eine der Bürger und Bürgerinnen wird; die Geschichte einer "gar nicht selbstverständlichen, überaus komplizierten Liebe, die sich langsam entwickelt". Dabei stellt sie vier Thesen auf: Demokratiegeschichte sei erstens oft eine Geschichte der Eliten, zweitens eine ihrer Einschränkung, drittens eine Geschichte des Körpers, "seiner Misshandlung, seiner Pflege, seines Darbens - und seiner Würde", sowie viertens eine internationale Geschichte. In der die Leidenschaft zuweilen "in der Öffentlichkeit zum Eklat gerät".

Hedwig Richter: Demokratie. Eine deutsche Affäre. C.H. Beck Verlag, 400 Seiten, 26,95 Euro