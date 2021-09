Von Barbara Hordych, München

Den Blick für die Gegenwart schärfen, ihn sodann auf die Zukunft richten, um zu verhindern, dass diese zur Dystopie wird: So etwa ließe sich die Strategie umreißen, die Martina Vogl und Sascha Mamczak in ihrem Jugendsachbuch "Eine neue Welt. Die Natur, die Menschen und die Zukunft unseres Planeten" anwenden. Das ist aktuell als Wissenschaftsbuch des Jahres und für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Hier gelingt das Kunststück, gut fundiert und in einem klaren, erfrischend lockeren Ton die wichtigsten Fakten rund um den Klimawandel zu erzählen - und bei aller Dramatik trotzdem optimistisch zu bleiben.

Vogl und Mamczak beschreiben, wie das Ökosystem der Erde funktioniert und schildern, wie die Menschen in dieses eingegriffen haben. "Sie haben immer mehr Wälder gerodet, mehr Sümpfe und Moore trockengelegt, mehr Tunnel durch Berge getrieben, mehr Straßen, mehr Fabriken, mehr Autos, mehr Schiffe, mehr Flugzeuge gebaut. Immer mehr von allem und immer schneller - so schnell, dass man die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also von 1945 an, als Große Beschleunigung bezeichnet, denn nie zuvor hat die Menschheit so viel Energie produziert und verbraucht und so viele Güter hergestellt." Das Ergebnis: Ein Fortschritt, der in nur 300 Jahren die Welt völlig verändert und den Planeten aus dem Gleichgewicht gebracht habe. Durch Vermüllung mit Plastik, durch die Nutzung von zwei Dritteln der Landflächen für Straßen und Städte, durch die Aufheizung des Planeten. Kindern und Jugendlichen würde die Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes "geklaut", stellen die Autoren in ihrem Buch fest. Das habe es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben, "das ist etwas ganz Neues".

Science-Fiction als realistische Kunstform, die uns neue Denk- und Erfahrungsräume erschließt

Bildreich und lebendig erläutern Vogl und Mamczak diese Sachverhalte, denn das Handwerk des Geschichtenerzählens beherrschen sie hervorragend. "Es ist ein Buch, das ich als Schüler selbst gerne gelesen hätte, das es aber damals noch nicht gab", sagt Mamczak bei einem Treffen mit dem Autorenduo in einem Haidhauser Café. Warum? "In der Schule wurden nur Einzelaspekte vermittelt, in voneinander abgekoppelten Fächern, also in Naturwissenschaften oder in den Sozialwissenschaften. Aber es wurde nie "das große Geflecht" aufgezeigt, sagt Mamczak. Er hat Politische Wissenschaft und Öffentliches Recht studiert, ist bei Heyne für Science-Fiction und Fantasy verantwortlich und Verlagsleiter für Blessing. "Angesichts der Tatsache, dass sich unser Zukunftsdenken anders entwickelt hätte, wäre es in den letzten 200 Jahren nicht ständig von Visionen der Science-Fiction-Autoren gespeist worden, kann man Science Fiction auch als realistische Kunstform begreifen, die uns neue Denk- und Erfahrungsräume erschließt", lautet der Schluss, zu dem Mamczak in seinem jüngst erschienenen Reclam-Büchlein über das Genre "Science-Fiction" kommt. Ein Fantastik-Experte mit einem an Dystopien geschärften Blick für die Gegenwart? "Das nötige Vorstellungsvermögen und die Lust an Gedankenexperimenten sind auf alle Fälle vorhanden", räumt Mamczak ein.

Detailansicht öffnen Konsumieren und dabei am eigenen Ast sägen: Katrin Stangl hat das Buch illustriert. (Foto: Katrin Stangl/Peter Hammer Verlag)

Martina Vogl hingegen kommt aus der Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte, ist Programmleiterin bei dtv-Taschenbuch - und begreift sich primär als "Geschichtenerzählerin", wie sie sagt. Kennengelernt haben sie sich in ihrer gemeinsamen Zeit im Heyne-Verlag, dort erschien ihrer beider erstes Buch, "Es ist dein Planet - Ideen gegen den Irrsinn". Gemeinsam ist ihnen das Interesse an Zukunftsthemen und an Fragen der Generationengerechtigkeit, "darüber befinden wir uns quasi im Dauergespräch", sagt Vogl und lacht. Das sei praktisch ab dem ersten Buch so gewesen, durch das sie auch nicht nur als Autoren, sondern auch privat zu einem Paar wurden.

Eineinhalb Jahre dauerte die Recherchearbeit für ihr neues Buch. "Fundiert, sachlich und anregend - ein Sachbuch, das aus der Menge der Naturbücher heraussticht und überzeugt!", begründete die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ihre Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis. "Die Entscheidungen fallen im Oktober. Aber auch wenn wir die Preise nicht bekommen, sind die Nominierungen ein sehr wichtiger Schritt für uns", sagt Martina Vogl. "Es erhöht die Chancen, dass die Schulen unser Buch wahrnehmen. Und wir wollen an die Schulen, um mit den Schülern und Schülerinnen in Kontakt zu kommen", ergänzt sie. Deshalb seien ihre Veranstaltungen auch so aufgebaut, dass die Lesung nur einen Teil darstellt. Der andere Teil besteht in einem Workshop, zu einem Thema, das die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen wählen können, etwa zu Ernährung, Kleidung, Mobilität oder Energie.

"Unser Ziel ist es, den jungen Menschen Argumentationsmöglichkeiten und Handlungsimpulse an die Hand zu geben, mit denen sie sich auch an ihre Eltern und an die Erwachsenen in ihrer Umgebung wenden können", sagt Vogl, selbst Mutter zweier Töchter. Ganz oben an steht das Ziel, den jugendlichen Lesern klarzumachen, "dass Zukunft sich nicht einfach ereignet, sondern etwas ist, dass sie selbst mitgestalten können", sagt Mamczak. Oder wie die im Buch zitierte Margaret Meads es sagt: "Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe von Menschen die Welt verändern kann. Im Gegenteil: Die Welt wurde nie anders verändert."

Am 12. September ist die Freiluft-Veranstaltung des Buchpalastes im Rahmen der Kulturtage Au-Haidhausen im Garten des Herbergenhof tatsächlich die erste öffentliche Lesung des Autorenduos. "Menschen haben sich schon immer ihr Tun auf der Welt in Geschichten erzählt", sagt Vogl. Jetzt sei es an der Zeit, den jungen Menschen Mut zu machen, ihre eigene Geschichte zu erzählen. So wie es die "Generation Greta" bereits begonnen habe. "Man muss dem gegenwärtigen Zustand der Welt eine neue Geschichte entgegensetzen, die Kraft hat", sagt Vogl. Wie diese Geschichte sich lesen könnte, davon vermitteln sie und Mamczak mit ihrem Buch einen engagierten Eindruck. Nicht nur, indem sie Klarheit in die ökologische Krise bringen. Sondern indem sie jungen Menschen Mut machen, einen Weg aus der Katastrophe heraus zu finden.

Eine neue Welt, Lesung mit Martina Vogl und Sascha Mamczak, Sonntag, 12. September, Herbergenhof, Preysingstraße 64-70, Eintritt frei