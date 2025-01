Von Martin Bernstein

Die Tatwerkzeuge: Manchmal genügt eine Handvoll Grillanzünder, platziert an den richtigen Stellen – einem Verteilerkasten, einem Kabelschacht, unter einer Baumaschine. Die Tatzeit: nur einige wenige Minuten oder gar Sekunden. Die Tatorte: Bahnstrecken, Funkmasten, Stromleitungen. Der Schaden: mehr als zwei Millionen Euro am vergangenen Samstagmorgen beim Brand von 23 Polizeifahrzeugen an der Diensthundestation in der Münchner Angerlohe, mehr als 20 Millionen insgesamt in den vergangenen fünf Jahren.