Seit vielen Jahren schenkt Sabine Bohlmann der beliebten Trickfigur die deutsche Synchronstimme. Doch die Schauspielerin ist auch als Autorin erfolgreich, schreibt Elternratgeber und Kinderbücher. Eines davon wurde kürzlich fürs Kino verfilmt. Wie macht sie das bloß?

Von Barbara Hordych

Die Neue in einer Klasse zu sein, ist nie einfach. Aber der misslungene Auftritt der elfjährigen Willow dürfte schwer zu toppen sein. Verspätet, mit verstrubbelten rot gelockten Haaren und nackten Füßen erscheint sie vor ihren neuen Mitschülern und Mitschülerinnen – ihr leicht verpeilter, alleinerziehender Vater hatte das Ferienende beziehungsweise den Schulbeginn komplett vergessen. Als die Lehrerin sie auffordert, sich vorzustellen, wird es noch schlimmer. Mit ihrer Erzählung, dass sie das Haus ihrer verstorbenen Großtante samt Wald geerbt hätten, erntet sie nur Spott und Gelächter: „Geld wäre besser gewesen, dann hätte sie sich wenigstens ein neues Outfit kaufen können – und Schuhe!“ Oder: „Etwa der Hexenwald?“.