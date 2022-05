Von Lisa Sonnabend

Es war am 28. Mai 1972, drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele, als das Münchner S-Bahn-Netz in Betrieb ging. Erstmals fuhren an jenem Sonntag vor 50 Jahren die aus dem Umland kommenden Linien durch den Tunnel und wieder hinaus ins Umland.

Anlässlich dieses Jubiläums kurvt derzeit ein S-Bahn-Jubiläumszug durch das MVV-Gebiet: Ganz vorne ist er, wie die ersten S-Bahnen, hellgrau-blau gestaltet, dann kommt das Orange der Siebziger. Am Ende ist er grün: klimaneutral.

Ein schöner Zug, doch Münchens geplagte Pendlerinnen und Pendler wissen: Die schönste Bahn ist die, die kommt. Denn das tut sie nicht immer. Oder zumindest nicht immer rechtzeitig.

Das Datenteam der SZ hat anlässlich des Jubiläums die Informationen zur Betriebslage ausgewertet, die die S-Bahn unter dem Namen Streckenagent_M im vergangenen Jahr über Twitter veröffentlicht hat. Demnach kam es 2021 an 246 Tagen zu einer Beeinträchtigung, nur an 119 Tagen rollten die Züge störungsfrei. Welche Linien häufiger betroffen waren als andere und welche Stationen besonders oft genannt wurden, haben meine Kollegin Katja Schnitzler und ich zusammengefasst.

Zudem hat der Kollege Titus Arnu, der fast täglich in die S7 steigt, einen Geburtstagstext verfasst. "Herzliche Gratulation und gute Besserung!", wünscht er der S-Bahn (SZ Plus). Er findet: Man kann die S-Bahn hassen, man muss sie aber auch gleichzeitig lieben. Und zwar zum Beispiel deswegen: "Wenn sie in Mittersendling den Mittleren Ring überquert und man elegant über den Stau schwebt. Oder wenn sie quietschend in den Bahnhof Starnberg einfährt, man aussteigt, durch die Unterführung geht und direkt am Seeufer ist. Oder wenn sie hinter Ebenhausen-Schäftlarn durch die grüne Hügellandschaft rattert, sich der Blick weitet und man die Alpen sieht. Dann freut sich der Pendler, dass die S-Bahn Orte erreicht, an die andere in Urlaub fahren." Einsteigen, bitte!

Neues Gehege für Löwenbrüder eröffnet Die Löwen Max und Benny leben nun in einer wesentlich größeren Anlage als bisher. Es gibt Badebuchten, beheizte Rückzugshöhlen und Aussichtshügel.

München kann auf die Gewerbesteuer bauen Kämmerer Christoph Frey rechnet für das kommende Jahr mit Einnahmen von 3,2 Milliarden Euro - fast so viel wie beim Allzeit-Rekord 2021. Das wird der grün-roten Koalition erlauben, weiter ökologische und soziale Akzente zu setzen.

Kein Erfolg für Masken-Verweigerer Der Kunde einer Bank kassierte im März Hausverbot, weil er keinen Mund-Nase-Schutz trug. Dagegen wehrt er sich - doch das Amtsgericht zeigt wenig Verständnis.

Tödlicher Streit am Stachus - Polizei nimmt 32-Jährigen fest Der Mann soll einen 25-Jährigen Mitte April in der Münchner Innenstadt niedergestochen haben. Das Opfer starb weniger später im Krankenhaus.

Ungewisse Zukunft für den Corso Leopold Am Wochenende findet der Corso Leopold statt - doch die Zukunft des Straßenfestes ist unsicher. Denn der Erfinder Ekkehard Pascoe zieht sich zurück.

Einziehen dürfen nur Menschen ohne Auto Die Kirche baut Wohnungen für Mieterinnen und Mieter, die auf einen eigenen Wagen verzichten - schriftlich und verbindlich. Im Gegenzug dürfen E-Bikes und Lastenräder kostenlos genutzt werden.

Denkmalschutz soll Hohenzollernkarree retten Der Eigentümer des aus 23 Häusern bestehenden Komplexes will nachverdichten und modernisieren. Die Lokalpolitik hat den Kampf gegen die Planung aufgenommen und will das Gelände unter Ensembleschutz gestellt sehen.

Mehr Platz fürs Pauken Eine neue Sporthalle, Mensa, Tiefgarage und mehr Platz für Schülerinnen und Schüler: Wie die Grundschule an der Manzostraße erweitert werden soll.

