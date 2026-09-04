Die DB Infrago setzt nächste Woche die Bauarbeiten an Weichen und Schwellen in Pasing fort. Das schränkt erneut den Zugverkehr massiv ein. Denn wegen der Arbeiten stehen weniger Gleise zur Verfügung, sodass zwischen 8. September (23 Uhr) und 14. September (4.30 Uhr) nur die S2 und S8 regulär fahren.

Weitere S-Bahnen fahren wie folgt: Die S1 verkehrt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof, ohne Halt ab/bis Moosach. Jede dritte Fahrt beginnt beziehungsweise endet in Moosach. Die S3 entfällt zwischen Lochhausen und Hackerbrücke – ersatzweise fahren Busse zwischen Lochhausen und Pasing. Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und der Haupthalle des Hauptbahnhofs, zwischen Pasing und Hauptbahnhof ohne Halt. Alle Verstärkerfahrten der S20 entfallen komplett.

Die S5 und S7 werden zusammengelegt und fahren somit durchgehend zwischen Icking und Aying. Die S6 fährt nur zwischen Tutzing und Gauting sowie zwischen Ebersberg und Ostbahnhof. Zwischen Gauting und Pasing können ersatzweise Busse genutzt werden.

Im Regionalverkehr kommt es zu Haltausfällen in Pasing. Teile der Züge aus Richtung Landshut enden bereits in Moosach oder Feldmoching. Im Fernverkehr fahren die regulär über Pasing verkehrenden Züge eine Umleitung. Dadurch entfallen bis auf einzelne Ausnahmen alle Halte in Pasing. Informationen gibt es unter www.s-bahn-muenchen.de/baustellen.