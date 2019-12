Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat genug von den ständig auftretenden Störungen am S-Bahn-Stellwerk Ostbahnhof. In einem offenen Brief bittet er Ministerpräsident Markus Söder (CSU) um Abhilfe. Die Bahn plant, das Stellwerk bis zum Jahr 2023 durch ein neues zu ersetzen. Das kommt für den OB zu spät. "Angesichts der immer prekärer werdenden Situation und der Tatsache, dass Hunderttausende täglich die S-Bahn nutzen, muss die Erneuerung meines Erachtens zwingend bereits in 2020 stattfinden", schreibt Reiter. Die Zuständigkeit des Freistaats für die Münchner S-Bahn scheine auch "obersten Kreisen der CSU München" nicht immer präsent zu sein.