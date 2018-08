13. August 2018, 20:02 Uhr München heute S-Bahn nach Freising / Lehrer vorübergehend arbeitslos / Erkannter Dieb

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

In Deutschland gibt es eine Generation, die Geschichten erzählen kann, die mit der heutigen Lebenswirklichkeit gar nichts mehr zu tun haben. Es sind Geschichten von Krieg und Gefangenschaft, vom Aufwachsen in der Hitlerjugend und von Vertreibung.

Die letzten Zeitzeugen nehmen ihre Stimmen bald mit sich und dann gibt es keine Menschen mehr, die ganz direkt und nahbar von dem erzählen könnten, was einmal in Deutschland passiert ist, wie sich Leben in Deutschland einmal angefühlt hat.

Michael Kalb, Absolvent der Hochschule für Fernsehen und Film München, hat Zeitzeugen interviewt, die vor seiner Kamera vom Alltag im NS-Staat erzählen. Er hat ihnen zugehört. Und einen berührenden Film geschaffen, wie meine Kollegin Annika Wiedemann schreibt. "Mich interessiert als junger Mensch, warum es wichtig ist, heute noch diesen Menschen zuzuhören, bevor sie sterben", sagt er.

Das Wetter: Es bleibt überwiegend bewölkt. Hin und wieder kann es regnen. Temperaturen um 23 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

So soll die Bahnstrecke zwischen München und Freising entlastet werden Der Freistaat lässt Varianten für Neubaustrecken prüfen. Die würden mehrere Milliarden Euro kosten. Zum Artikel

Vorübergehend arbeitslos: Auch die besten Lehrer müssen bangen Einige Gymnasiallehrer sorgen sich um ihre Zukunft, weil sie nur befristet angestellt sind. Darunter leiden nicht nur sie selbst, sondern auch die Schüler. Zum Artikel

Geschäfte mit einem dubiosen Partner Die Grünen kritisieren Geschäfte des Münchner Flughafens in Honduras. Dessen Geschäftsführer Lenir Pérez wird mit Korruption und Gewalt in Verbindung gebracht. Zum Artikel

Bestohlener erkennt Einbrecher wieder Ein Mann bricht nachts bei einer Familie in Obergiesing ein. Am nächsten Tag begegnet der Dieb dem Familienvater auf der Straße. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IM...

Bayerischen Landtagswahlkampf: In der Opposition kämpft jeder für sich allein Selten war ein Wahlausgang so ungewiss, selten die CSU so schwach. Deswegen will die Opposition viele Stimmen holen - aber nicht miteinander. Zum Artikel

