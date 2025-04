Die Deutsche Bahn (DB) hat den Rangierbahnhof München Nord erweitert und dort zusätzliche Logistikgleise für den Bau der zweiten Stammstrecke hergestellt. Dies solle den baustellenbedingten Lastwagenverkehr in der Münchner Innenstadt reduzieren und die Belastung der Anwohner durch Emissionen und Lärm verringern, teilt die DB mit.

Die Erweiterung des Rangierbahnhofs war nötig, weil am Münchner Ostbahnhof für den Bau der zweiten Stammstrecke vorübergehend fast 4,5 Kilometer an Abstell- und Logistikgleisen weichen müssen. Auf dem Gelände hat die DB seit 2023 rund 6,4 Kilometer neue Gleise verlegt, darunter 4,8 Kilometer reine Abstellgleise. Dort können Güterzüge in einzelne Wagen oder Wagengruppen zerlegt und zu neuen Zügen zusammengestellt werden.

Durch den Einsatz neuer Technik, darunter einer elektronischen Weichenheizungsanlage und 13 elektrisch gestellten Weichen, sei der Rangierbetrieb effizient und flexibel steuerbar, so die DB. Der Standort im Norden Münchens habe sich aufgrund seiner Schienenanbindung und ausreichend verfügbarer Flächen als bestens geeignet erwiesen.