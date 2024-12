Rund 300 Beschäftigte der S-Bahn arbeiten auch an Weihnachten. Zwei von ihnen erzählen, warum sie das sogar gerne machen und wie sie Fahrgäste in dieser Zeit erleben.

Von Patrik Stäbler

Auch damals am 24. Dezember ist Maximilian Krauß mit offenem Rollo unterwegs gewesen – so wie meistens, wenn der Lokführer in der S-Bahn sitzt. Schließlich will er die Menschen sehen, die er kreuz und quer durch München und das Umland fährt, und andersherum sollen die Leute auch ihn sehen – zuvorderst die Kinder, für die dem Job im Führerstand ja oftmals noch ein Zauber innewohnt. „Ich sag’ den Azubis, die ich ausbilde, immer: Wenn euch ein Kind winkt, dann winkt auf jeden Fall zurück“, sagt Maximilian Krauß, der bei diesen Worten womöglich auch an früher denkt. Denn einst sei er als kleiner Bub an der Scheibe der S4 geklebt, erzählt er, und habe davon geträumt, später selbst einmal Lokführer zu sein.