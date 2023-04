Ein Mann ist am frühen Ostermontag gegen 0.20 Uhr am S-Bahnhof Leuchtenbergring ins Gleis gestürzt und mit einem einfahrenden Zug kollidiert. Dabei verlor er einen Unterarm. Beamte der Bundespolizei, die als erste am Unfallort eintrafen, versorgten den Schwerverletzten.

Sie legten unter anderem an dem amputierten Arm zwei so genannte Tourniquets an, das sind Aderpressen. Später wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus zur Operation gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Einen Suizidversuch schließt die Polizei aus. Sie ermittelt gegen den Mann wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Zunächst jedoch muss seine Identität geklärt werden. Deshalb sucht die Polizei einerseits nach Zeugen, andererseits nach Menschen, die den Mann kennen könnten. Er ist circa 40 Jahre alt und war bekleidet mit einem blau-roten Oberteil und einem blauen Hemd oder blauer Jacke.