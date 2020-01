Der Defekt an einem Zug beeinträchtigt den morgendlichen Berufsverkehr auf der Stammstrecke in Richtung Ostbahnhof erheblich. Auf den Außenästen kann es infolge Teilausfälle geben.

Eine hartnäckige Türstörung an einer S-Bahn hat am Dienstagmorgen im Berufsverkehr zu Verspätungen und Zugausfällen auf allen Linien geführt. Die Probleme traten zunächst an der Donnersbergerbrücke auf. Bis sie behoben war, bildete sich ein beträchtlicher Rückstau in Richtung Innenstadt. Der reparierte Zug konnte dann zwar weiterfahren, am Hauptbahnhof trat die Türstörung aber erneut auf.

Die Leitstelle entschied, dass die betroffene S-Bahn "ausgeleert und in die Werkstatt verbracht" wird, wie es der Lokführer eines anderen Zuges in einer Durchsage an seine Fahrgäste formulierte. Die Verspätungen auf allen Linien, die durch die Stammstrecke auf nur einem Gleis in Richtung Ostbahnhof fahren, wuchs dadurch weiter an. Die Bahn bezifferte sie auf 30 Minuten und reagierte "mit kurzfristigen Umleitungen über den Südring sowie mit Teilausfällen auf den Außenästen", um der Lage wieder Herr zu werden.