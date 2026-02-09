Zum Hauptinhalt springen

Tödliches Unglück70-Jähriger stirbt am Stachus nach Sturz vor einfahrende S-Bahn

Am Stachus ist es zu einem Unglück gekommen, als ein Mann auf die Gleise fiel und von einem einfahrend Zug erfasst wurde. 
Am Stachus ist es zu einem Unglück gekommen, als ein Mann auf die Gleise fiel und von einem einfahrend Zug erfasst wurde.  (Foto: Johannes Simon)

Der Mann verlor am Bahnsteig das Gleichgewicht. Trotz einer sofortigen Bremsung konnte die Fahrerin nicht verhindern, dass der Zug den 70-Jährigen erfasste.

Ein 70 Jahre alter Münchner ist am Samstagabend an der S-Bahn-Haltestelle Karlsplatz tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der Mann gegen 21 Uhr mit dem Rücken zu den Schienen gestanden und gerade seine Tasche aufheben wollen, als er das Gleichgewicht verlor und dadurch ins Gleisbett stürzte. Im selben Moment fuhr eine S-Bahn der Linie 3 nach Holzkirchen in den Bahnhof ein. Trotz einer sofortigen Bremsung konnte die 42 Jahre alte Lokführerin einen Zusammenstoß mit dem 70-Jährigen nicht mehr verhindern. Der Rentner verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen am Unfallort.

Anhand der gesichteten Videoaufzeichnungen schließt die Polizei eine Fremdeinwirkung beim Sturz des Mannes aus. Sowohl die S-Bahn-Fahrerin als auch Passanten, die sich am Bahnsteig befanden, mussten durch ein hinzugerufenes Kriseninterventionsteam betreut werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war das Gleis 1 für etwa zwei Stunden gesperrt; in der Gegenrichtung fuhren die Züge ohne Halt durch den Bahnhof.

