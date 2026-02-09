Ein 70 Jahre alter Münchner ist am Samstagabend an der S-Bahn-Haltestelle Karlsplatz tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der Mann gegen 21 Uhr mit dem Rücken zu den Schienen gestanden und gerade seine Tasche aufheben wollen, als er das Gleichgewicht verlor und dadurch ins Gleisbett stürzte. Im selben Moment fuhr eine S-Bahn der Linie 3 nach Holzkirchen in den Bahnhof ein. Trotz einer sofortigen Bremsung konnte die 42 Jahre alte Lokführerin einen Zusammenstoß mit dem 70-Jährigen nicht mehr verhindern. Der Rentner verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen am Unfallort.