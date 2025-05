Die nächste Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München steht bevor. Von Freitagabend, 9. Mai, bis Montagfrüh, 12. Mai, erledigt die Deutsche Bahn (DB) wieder zahlreiche Maßnahmen zur Instandhaltung und Modernisierung der bestehenden Stammstrecke und baut gleichzeitig an der zweiten weiter. Für die Fahrgäste heißt das wieder einmal: Zwischen Pasing und Leuchtenbergring beziehungsweise Giesing fahren an diesem Wochenende keine S-Bahnen.

Damit die Menschen trotzdem vorwärtskommen, arbeiten hinter den Kulissen verschiedene Teams, die sich darum kümmern, dass auch während Bauphasen etwas fährt.

Das sind Leute wie Miriam Bunk, die das Angebot auf der Schiene plant, Carola Bertsch, die dafür sorgt, dass die Baustelleninformationen die Fahrgäste auch erreichen, und Daniel Weiß, der die Planung des Schienenersatzverkehrs (SEV) und den Schichtplan der Lokführer verantwortet. Und dahinter steckt, wie die drei bei einem Gespräch mit der SZ erzählen, jede Menge Arbeit – nicht zuletzt, weil sich die Zahl der Baustellen im Raum München seit 2018 verdoppelt hat. Etwa 400 sind es in diesem Jahr. Damit sind alle Baumaßnahmen gemeint, die den S-Bahn-Verkehr beeinträchtigen.

Seit Oktober des vergangenen Jahres arbeiten Daniel Weiß, Carola Bertsch (Mitte) und Miriam Bunk daran, dass alles möglichst reibungslos läuft, wenn die S-Bahn-Stammstrecke an diesem Wochenende gesperrt ist. (Foto: Robert Haas)

Dass an der Infrastruktur gebaut wird, ist längst überfällig. Thomas Prechtl, Geschäftsführer der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) und Präsident des Bundesverbands Schienennahverkehr, fasste die Lage bei einer Presserunde mal so zusammen: „Der Zustand der Infrastruktur ist nur noch mit zwei Halben zu ertragen.“ Die BEG, die für den Freistaat den S-Bahn- und regionalen Bahnverkehr bestellt und finanziert, ist ein ständiger Kritiker der DB. Laut BEG sind die meisten Verspätungen der S-Bahn auf Baustellen zurückzuführen, die nun eben in geballter Form auftreten, da viele Jahre zu wenig investiert wurde.

Mit dem etwas sperrig klingenden „Starke S-Bahn München – Programm 14plus“ investiert die DB in diesem Jahrzehnt 1,5 Milliarden Euro in die Verbesserung des Systems. Doch bei einer entscheidenden Änderung müssen sich Fahrgäste noch eine Weile in Geduld üben. Eine lange Weile sogar: Die zweite S-Bahn-Stammstrecke, die den S-Bahn-Verkehr stabiler machen und eine (nach bisherigen Plänen eher mäßige) Erweiterung des Angebots ermöglichen soll, wird nach offizieller Schätzung der DB frühestens 2035 fertig gebaut sein, wahrscheinlich aber später. Wie viel später wird sich zeigen.

Was die Gegenwart betrifft, so kommen die meisten Baustellen im Netz nicht unverhofft, die Termine stehen lange im Voraus fest. An diesem Wochenende etwa bündelt die DB unterschiedliche Baumaßnahmen und arbeitet an Gleisen, Weichen und Bahnhöfen. Außerdem laufen die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof sowie für die zweite Stammstrecke in Laim.

Seit vergangenem Oktober, so erzählt Miriam Bunk, habe man den Verkehr während des nun anstehenden Instandhaltungswochenendes geplant. Da wird zunächst überlegt, welche S-Bahn-Linien noch wie fahren können, wo es günstige Anschlüsse gibt, zum Beispiel an die U-Bahn, und welche Gleiskapazitäten anderweitig genutzt werden können. Dazu ist dann wichtig zu wissen, wo die Weichen gestellt werden müssen und wo die entsprechende Signaltechnik vorhanden ist. Dann werden Züge, soweit es geht, zum Beispiel zum Hauptbahnhof geleitet, wo sie dann auch enden.

Wo keine Züge mehr fahren können, müssen die Fahrgäste oft auf Ersatzbusse umsteigen

Dorthin fährt die S7 regulär und endet am Starnberger Flügelbahnhof, auch während der Bauarbeiten. Die S1 und die S6-West können während der Instandhaltungsarbeiten ebenso noch bis zum Starnberger Flügelbahnhof fahren, das war’s dann auch. Weil die S-Bahnen dafür auf anderen Gleisen verkehren, müssen die Planer auch darauf achten, dass Konflikte mit anderen Zügen des Regional-, Fern- oder Güterverkehrs vermieden werden. „1100 bis 1200 Züge müssen umgeplant werden“, sagt Bunk. Die Flughafenlinie S8 wird, wie bei den Sperrungen üblich, über den Südring umgeleitet. Hilft bei der Planung inzwischen eine künstliche Intelligenz? Bunk lacht. „Bei uns funktioniert noch alles mit Hirnschmalz“, sagt sie. Auch wenn die Planung kompliziert sei, reichten Stift und Zettel.

Die alternativen Trassen müssen wie ein Tisch im Restaurant vorab reserviert werden. Anhand des von der S-Bahn-München angefertigten Konzepts erstellt dann die für die Bauarbeiten verantwortliche DB-Tochter Infrago den Fahrplan.

Wo keine Züge mehr fahren können, müssen die Fahrgäste oft auf Ersatzbusse umsteigen. „Ein sehr komplexes Thema“, sagt Daniel Weiß, der SEV-Verantwortliche. „Die Straße ist etwas anderes als die Schiene.“ Auf der Straße kommt es zu Staus, Bauarbeiten behindern auch dort den Verkehr, manchmal sind Straßen auf dem theoretisch kürzesten Weg gesperrt. Die Ersatzbusse sind länger unterwegs, weshalb die Abfahrtszeiten anschließender Züge an den Außenästen ebenfalls angepasst werden müssen. „Wir bieten 65 Prozent der Kapazitäten an“, sagt Weiß. Das genügt auch, denn während der Sperrpausen verzichten viele Fahrgäste auf Fahrten nach München oder sie nutzen andere Verkehrsmittel.

Zusätzlich ist die DB mit der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in Kontakt, bei der sie zusätzliche Leistungen bei U-Bahn, Bus und Tram bestellt und bezahlt. Am kommenden Wochenende etwa gilt: Auf der Buslinie 130, die Pasing mit der Westendstraße (U4/U5) verbindet, werden auf Bestellung der S-Bahn größere Fahrzeuge eingesetzt, am Samstag auch im dichteren Zehnminutentakt. Außerdem hat die S-Bahn bei der MVG die Verlängerung der U4 tagsüber von der Theresienwiese bis zur Westendstraße beauftragt, um von dort und vom Heimeranplatz (S2/S7) zusätzliche Fahrtmöglichkeiten zu bieten.

All diese Informationen müssen natürlich beim Fahrgast ankommen, weshalb die DB sämtliche verfügbaren Kanäle mit der Fahrplanänderung füttert. Doch wie Carola Bertsch weiß, gibt es immer noch sehr viele Passagiere, die sich nicht im Internet oder bei den gängigen Fahrplan-Apps informieren und völlig überrascht an den Bahnhöfen stehen. Dort muss dann etwa die Beschilderung zu den SEV-Bussen gut zu sehen und begreiflich sein. Neu ist: An den Bahnhöfen mit Ersatzverkehr entlang der Stammstrecke sollen große und auffällige Informations-Stelen die Orientierung erleichtern. Man wolle den Fahrgast auch dort, wo er im Regen steht, abholen, sagt Bertsch. Dazu gehört nun auch, den Kunden die Hintergründe zu erklären, also was und warum gebaut wird. Und je mehr Baustellen es gebe, desto wichtiger werde die Information. Nach wie vor auch an den Bahnsteigen. Dort können die Kunden, die lieber auf ihr Smartphone schauen, an den Aushangtafeln einen QR-Code scannen und sich dann digital zum SEV leiten lassen.

Ob sie es persönlich nimmt, dass Kunden trotz all der Arbeit im Hintergrund auf die Ausfälle oft mit Groll auf sozialen Netzwerken reagieren und dass dann dauernd von Chaos die Rede ist? Bertsch schüttelt den Kopf. Ihr und ihren Kollegen macht die Arbeit offensichtlich Spaß. Letztlich zählt für sie, dass sich was bewegt. Trotz allem.

So verkehren die Züge am Wochenende:

Die S1 fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Moosach und Hauptbahnhof). Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Moosach (Anschluss an die U3).

Die S2 fährt im Osten nur zwischen Erding und Leuchtenbergring. Im Westen verkehrt sie halbstündlich zwischen Petershausen und Heimeranplatz (U4/U5) – ohne Halt zwischen Obermenzing und Heimeranplatz. Im Abschnitt Altomünster–Dachau fahren die Züge regulär.

Die S3 verkehrt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing (U2) und Holzkirchen.

Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing, die S5 nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2).

Die S6 fährt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof) sowie zwischen Leuchtenbergring und Ebersberg.

Die S7 bleibt auf ihrem regulären Linienweg zwischen Wolfratshausen und Hauptbahnhof. Nachts gelten allerdings teilweise geänderte Fahrzeiten.

Die S8 wird über den Südring umgeleitet – ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie am Leuchtenbergring.

Weitere Informationen: s-bahn-muenchen.de/baustellen