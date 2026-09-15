Auf der Stammstrecke der Münchner S-Bahn kommt es am Dienstagmorgen zu massiven Störungen, die zu Verspätungen und Ausfällen führen. Grund dafür ist eine Reparatur an der Oberleitung in Laim. Die Stammstrecke ist derzeit zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Der Schaden sei gegen 7.50 Uhr entstanden heißt es von der Deutschen Bahn (DB).

Wie lang die Reparatur dauern wird, sei derzeit nicht absehbar, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Kollegen seien vor Ort, um die Lage einzuordnen und eine schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme zu ermöglichen. Nicht betroffen sind nur die Linien S7 und S20, die jedoch nicht auf der Stammstrecke fahren.

Aufgrund der Sperrung rät die Bahn den Passagieren, auf folgende U-Bahnen, Busse und Trams auszuweichen:

S 1 Freising/Flughafen ↔ Leuchtenbergring

Die S1 verkehrt nur Moosach ↔ Freising/Flughafen.

Alternativen: Moosach ↔ Marienplatz: U3 Feldmoching ↔ Hauptbahnhof: U2 Moosach ↔ Pasing: Bus 162 Moosach ↔ Innenstadt: Tram 20 / U3 Hauptbahnhof/Karlsplatz ↔ Ostbahnhof: U5; Ostbahnhof ↔ Flughafen: S8

S 2 Petershausen/Altomünster ↔ Erding

Die S2 verkehrt nur Petershausen/Altomünster ↔ Allach. Die S2 verkehrt nur Erding ↔ Ostbahnhof Gleis 7–13 (Fernbahn). Die Stopps Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Alternativen: Berg am Laim ↔ Leuchtenbergring ↔ Ostbahnhof: S6 Allach ↔ Moosach: Bus 163; Moosach ↔ Innenstadt: Tram 20 / U3

S 3 Mammendorf ↔ Holzkirchen

Die S3 verkehrt nur Mammendorf ↔ Lochhausen. Die S3 verkehrt nur Holzkirchen ↔ Ostbahnhof.

Alternativen: Lochhausen ↔ Moosach: Bus X80; Moosach ↔ Innenstadt: Tram 20 / U3

S 4 Geltendorf ↔ Trudering

Die S4 verkehrt nur Geltendorf ↔ Puchheim.

Alternativen: Puchheim ↔ Moosach: Bus X80; Moosach ↔Innenstadt: Tram 20 / U3

S 5 Kreuzstraße ↔ Pasing

Die S5 verkehrt nur Kreuzstraße ↔ Ostbahnhof.

S 6 Tutzing ↔ Ebersberg

Die S6 verkehrt nur Tutzing ↔ Gauting. Die S6 verkehrt nur Ebersberg ↔ Ostbahnhof.

Alternativen: Gauting ↔ Bus 963; Fürstenried West ↔ Innenstadt: U3

S 7 Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

Die S7 verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

S 8 Herrsching ↔ Flughafen

Die S8 verkehrt im Süden nur zwischen Herrsching und Unterpfaffenhofen. Vom Flughafen aus kommend nur bis Ostbahnhof.

Alternativen zwischen Pasing und Ostbahnhof für beide Richtungen:

Tram 16 mit Halten: Donnersbergerbrücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Isartor

Tram 17 mit Halten: Donnersbergerbrücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz

Tram 18 mit Halten: Hirschgarten (Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke (Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke (Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Giesing

Tram 19 mit Halten: Pasing ↔ Laim (Fürstenrieder Straße) ↔ Hirschgarten (Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke (Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke (Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Leuchtenbergring (Einsteinstraße) ↔ Berg am Laim

Tram 20 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz

Tram 21 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Ostbahnhof ↔ Leuchtenbergring (Ampfingstraße)

Tram 21 mit Halten: Ostbahnhof ↔ Wörthstraße

Tram 21 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Wörthstraße

Tram 25 mit Halten: Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz

Tram 25 mit Halten: Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz

U5 mit Halten: Ostbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Hauptbahnhof ↔ Heimeranplatz ↔ Laimer Platz

Bus 57 oder Tram 14: Laimer Platz ↔ Pasing

Bus 130/157 mit Halten: Pasing ↔ Laim ↔ Heimeranplatz

Die Bahn teilt mit, dass DB-Fahrscheine für die Dauer der Störung in den Verkehrsmitteln der Münchner Verkehrsgesellschaft, also U-Bahn, Bus und Tram anerkannt werden.