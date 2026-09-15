Auf der Stammstrecke der Münchner S-Bahn kommt es am Dienstagmorgen zu massiven Störungen, die zu Verspätungen und Ausfällen führen. Grund dafür ist eine Reparatur an der Oberleitung in Laim. Die Stammstrecke ist derzeit zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Der Schaden sei gegen 7.50 Uhr entstanden heißt es von der Deutschen Bahn (DB).
Wie lang die Reparatur dauern wird, sei derzeit nicht absehbar, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Kollegen seien vor Ort, um die Lage einzuordnen und eine schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme zu ermöglichen. Nicht betroffen sind nur die Linien S7 und S20, die jedoch nicht auf der Stammstrecke fahren.
Aufgrund der Störung mussten zwei Züge zwischen Pasing und Laim auf offener Strecke halten, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Passagiere mussten beide S-Bahnen verlassen. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr gegen 8.52 Uhr alarmiert. Sie holte einer ersten Schätzung zufolge rund 150 Menschen auf offener Strecke aus den Waggons. Der Einsatz war bis 10.15 Uhr noch nicht abgeschlossen, sagte ein Feuerwehrsprecher.
Die Bahn rät Passagieren, auf folgende U-Bahnen, Busse und Trams auszuweichen:
S1 Freising/Flughafen ↔ Leuchtenbergring
- Die S1 verkehrt nur Moosach ↔ Freising/Flughafen.
- Alternativen: Moosach ↔ Marienplatz: U3 Feldmoching ↔ Hauptbahnhof: U2 Moosach ↔ Pasing: Bus 162 Moosach ↔ Innenstadt: Tram 20 / U3 Hauptbahnhof/Karlsplatz ↔ Ostbahnhof: U5; Ostbahnhof ↔ Flughafen: S8
S2 Petershausen/Altomünster ↔ Erding
- Die S2 verkehrt nur Petershausen/Altomünster ↔ Allach. Die S2 verkehrt nur Erding ↔ Ostbahnhof Gleis 7–13 (Fernbahn). Die Stopps Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.
- Alternativen: Berg am Laim ↔ Leuchtenbergring ↔ Ostbahnhof: S6 Allach ↔ Moosach: Bus 163; Moosach ↔ Innenstadt: Tram 20 / U3
S3 Mammendorf ↔ Holzkirchen
- Die S3 verkehrt nur Mammendorf ↔ Lochhausen. Die S3 verkehrt nur Holzkirchen ↔ Ostbahnhof.
- Alternativen: Lochhausen ↔ Moosach: Bus X80; Moosach ↔ Innenstadt: Tram 20 / U3
S4 Geltendorf ↔ Trudering
- Die S4 verkehrt nur Geltendorf ↔ Puchheim.
- Alternativen: Puchheim ↔ Moosach: Bus X80; Moosach ↔Innenstadt: Tram 20 / U3
S5 Kreuzstraße ↔ Pasing
Die S5 verkehrt nur Kreuzstraße ↔ Ostbahnhof.
S6 Tutzing ↔ Ebersberg
- Die S6 verkehrt nur Tutzing ↔ Gauting. Die S6 verkehrt nur Ebersberg ↔ Ostbahnhof.
- Alternativen: Gauting ↔ Bus 963; Fürstenried West ↔ Innenstadt: U3
S7 Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36
Die S7 verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36
S8 Herrsching ↔ Flughafen
Die S8 verkehrt im Süden nur zwischen Herrsching und Unterpfaffenhofen. Vom Flughafen aus kommend nur bis Ostbahnhof.
Alternativen zwischen Pasing und Ostbahnhof für beide Richtungen:
- Tram 16 mit Halten: Donnersbergerbrücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Isartor
- Tram 17 mit Halten: Donnersbergerbrücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz
- Tram 18 mit Halten: Hirschgarten (Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke (Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke (Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Giesing
- Tram 19 mit Halten: Pasing ↔ Laim (Fürstenrieder Straße) ↔ Hirschgarten (Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke (Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke (Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Leuchtenbergring (Einsteinstraße) ↔ Berg am Laim
- Tram 20 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz
- Tram 21 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Ostbahnhof ↔ Leuchtenbergring (Ampfingstraße)
- Tram 21 mit Halten: Ostbahnhof ↔ Wörthstraße
- Tram 21 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Wörthstraße
- Tram 25 mit Halten: Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz
- Tram 25 mit Halten: Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz
- U5 mit Halten: Ostbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Hauptbahnhof ↔ Heimeranplatz ↔ Laimer Platz
- Bus 57 oder Tram 14: Laimer Platz ↔ Pasing
- Bus 130/157 mit Halten: Pasing ↔ Laim ↔ Heimeranplatz
Die Bahn teilt mit, dass DB-Fahrscheine für die Dauer der Störung in den Verkehrsmitteln der Münchner Verkehrsgesellschaft, also U-Bahn, Bus und Tram anerkannt werden.