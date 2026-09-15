Auf der Stammstrecke der Münchner S-Bahn kommt es am Dienstagmorgen zu massiven Störungen, die zu Verspätungen und Ausfällen führen. Grund dafür ist eine Reparatur an der Oberleitung in Laim. Die Stammstrecke ist derzeit zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Der Schaden sei gegen 7.50 Uhr entstanden heißt es von der Deutschen Bahn (DB).

Wie lang die Reparatur dauern wird, sei derzeit nicht absehbar, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Kollegen seien vor Ort, um die Lage einzuordnen und eine schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme zu ermöglichen. Nicht betroffen sind nur die Linien S7 und S20, die jedoch nicht auf der Stammstrecke fahren.

Aufgrund der Störung mussten zwei Züge zwischen Pasing und Laim auf offener Strecke halten, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Passagiere mussten beide S-Bahnen verlassen. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr gegen 8.52 Uhr alarmiert. Sie holte einer ersten Schätzung zufolge rund 150 Menschen auf offener Strecke aus den Waggons. Der Einsatz war bis 10.15 Uhr noch nicht abgeschlossen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Bahn rät Passagieren, auf folgende U-Bahnen, Busse und Trams auszuweichen:

S1 Freising/Flughafen ↔ Leuchtenbergring

Die S1 verkehrt nur Moosach ↔ Freising/Flughafen .

↔ . Alternativen: Moosach ↔ Marienplatz: U3 Feldmoching ↔ Hauptbahnhof: U2 Moosach ↔ Pasing: Bus 162 Moosach ↔ Innenstadt: Tram 20 / U3 Hauptbahnhof/Karlsplatz ↔ Ostbahnhof: U5; Ostbahnhof ↔ Flughafen: S8

S2 Petershausen/Altomünster ↔ Erding

Die S2 verkehrt nur Petershausen/Altomünster ↔ Allach . Die S2 verkehrt nur Erding ↔ Ostbahnhof Gleis 7–13 (Fernbahn). Die Stopps Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

↔ . Die S2 verkehrt nur ↔ Die Stopps und entfallen. Alternativen: Berg am Laim ↔ Leuchtenbergring ↔ Ostbahnhof: S6 Allach ↔ Moosach: Bus 163; Moosach ↔ Innenstadt: Tram 20 / U3

S3 Mammendorf ↔ Holzkirchen

Die S3 verkehrt nur Mammendorf ↔ Lochhausen . Die S3 verkehrt nur Holzkirchen ↔ Ostbahnhof .

↔ . Die S3 verkehrt nur ↔ . Alternativen: Lochhausen ↔ Moosach: Bus X80; Moosach ↔ Innenstadt: Tram 20 / U3

S4 Geltendorf ↔ Trudering

Die S4 verkehrt nur Geltendorf ↔ Puchheim.

↔ Alternativen: Puchheim ↔ Moosach: Bus X80; Moosach ↔Innenstadt: Tram 20 / U3

S5 Kreuzstraße ↔ Pasing

Die S5 verkehrt nur Kreuzstraße ↔ Ostbahnhof.

S6 Tutzing ↔ Ebersberg

Die S6 verkehrt nur Tutzing ↔ Gauting . Die S6 verkehrt nur Ebersberg ↔ Ostbahnhof.

↔ . Die S6 verkehrt nur ↔ Alternativen: Gauting ↔ Bus 963; Fürstenried West ↔ Innenstadt: U3

S7 Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

Die S7 verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

S8 Herrsching ↔ Flughafen

Die S8 verkehrt im Süden nur zwischen Herrsching und Unterpfaffenhofen. Vom Flughafen aus kommend nur bis Ostbahnhof.

Alternativen zwischen Pasing und Ostbahnhof für beide Richtungen:

Tram 16 mit Halten : Donnersbergerbrücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Isartor

: Donnersbergerbrücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Isartor Tram 17 mit Halten : Donnersbergerbrücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz

: Donnersbergerbrücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz Tram 18 mit Halten : Hirschgarten (Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke (Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke (Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Giesing

: Hirschgarten (Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke (Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke (Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Giesing Tram 19 mit Halten : Pasing ↔ Laim (Fürstenrieder Straße) ↔ Hirschgarten (Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke (Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke (Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Leuchtenbergring (Einsteinstraße) ↔ Berg am Laim

: Pasing ↔ Laim (Fürstenrieder Straße) ↔ Hirschgarten (Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke (Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke (Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Leuchtenbergring (Einsteinstraße) ↔ Berg am Laim Tram 20 mit Halten : Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz

: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz Tram 21 mit Halten : Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Ostbahnhof ↔ Leuchtenbergring (Ampfingstraße)

: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Ostbahnhof ↔ Leuchtenbergring (Ampfingstraße) Tram 21 mit Halten : Ostbahnhof ↔ Wörthstraße

: Ostbahnhof ↔ Wörthstraße Tram 21 mit Halten : Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Wörthstraße

: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Wörthstraße Tram 25 mit Halten : Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz

: Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz Tram 25 mit Halten : Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz

: Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz U5 mit Halten : Ostbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Hauptbahnhof ↔ Heimeranplatz ↔ Laimer Platz

: Ostbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Hauptbahnhof ↔ Heimeranplatz ↔ Laimer Platz Bus 57 oder Tram 14: Laimer Platz ↔ Pasing

oder Laimer Platz ↔ Pasing Bus 130/157 mit Halten: Pasing ↔ Laim ↔ Heimeranplatz

Die Bahn teilt mit, dass DB-Fahrscheine für die Dauer der Störung in den Verkehrsmitteln der Münchner Verkehrsgesellschaft, also U-Bahn, Bus und Tram anerkannt werden.