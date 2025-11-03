Zum Hauptinhalt springen

Münchner WestenS-Bahn-Stammstrecke in den Herbstferien gesperrt

Die vollständige Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing.
Die vollständige Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing. (Foto: Robert Haas)

Zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing ist die Trasse komplett unterbrochen. Wie Passagiere dennoch ans Ziel kommen.

S-Bahn-Pendler müssen in den Herbstferien noch bis 10. November erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke sind die Gleise gesperrt. Die Deutsche Bahn (DB) nimmt in Laim die sogenannte Sendlinger Spange in Betrieb, die künftig als Stammstrecken-Bypass flexiblere Fahrtmöglichkeiten zwischen Pasing und Heimeranplatz ermöglichen soll.

Auf dem betroffenen Abschnitt im Münchner Westen fahren Ersatzbusse im Fünf-Minuten-Takt. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof können Fahrgäste alternativ die Regionalzüge nutzen oder die S6 zum Heimeranplatz nehmen, wo Anschluss zur U-Bahn besteht.

Dienstagnacht, von 4. November, 23 Uhr, bis 5. November, 7 Uhr, ist zudem die Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Pasing komplett gesperrt. Ersatzbusse verkehren im Zehn-Minuten-Takt.

