Wegen einer Reparatur an der Stammstrecke müssen sich Pendlerinnen und Pendler in München auf Verspätungen und Zugausfälle gefasst machen. Seit Betriebsbeginn um 4 Uhr komme es zu erheblichen Einschränkungen, teilte die Deutschen Bahn mit.

Auf mehreren Linien verkehrten die S-Bahnen abweichend von ihren regulären Strecken. „Es ist mit Abweichungen sowie mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen“, hieß es weiter. Die Störung könne bis voraussichtlich 11 Uhr anhalten.

Worauf Pendlerinnen und Pendler sich einstellen müssen:

Die S1 entfällt zwischen Leuchtenbergring und Hauptbahnhof. Zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (Gleise 27-36) fährt sie ohne Halt an der Hackerbrücke. Von Hauptbahnhof (Gleise 27-36) bis Freising/Flughafen ohne Halt bis Moosach.

Als Alternativen nennt die Bahn die U3 zwischen Moosach und Marienplatz, die U2 zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof sowie den Bus 162 zwischen Moosach und Pasing.

Die S2 werde zwischen Riem und Ostbahnhof (Gleis 7-13 Fernbahn) in Richtung Obermenzing umgeleitet und fahre die Stammstrecke nicht an.

Die S5 verkehrt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing.

Die S6 fährt nur zwischen Tutzing und Gauting sowie Ebersberg und Ostbahnhof. Zwischen Gauting und Pasing gibt es wegen Bauarbeiten einen Schienenersatzverkehr.

Die S7 fährt auf dem Regelweg von Wolfratshausen zum Hauptbahnhof (dort aber auf Gleis 36).

Die Linien S3, S4, S8, S20 verkehren auf dem Regelweg.

Aktuelle Informationen finden sich auf der Störungsseite der S-Bahn.