Für Nutzer der Münchner S-Bahn kommt es im November und Dezember zu Einschränkungen, unter anderem wegen verschiedener Gleisarbeiten und Arbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke. Auch an diesem Wochenende ist der Betrieb eingeschränkt, weswegen mit vollen Zügen zu rechnen ist, teilt die Deutsche Bahn mit.

Die S-Bahn fährt von Freitagabend, 22.30 Uhr, bis Montagfrüh, 4.30 Uhr, an der Stammstrecke eingeschränkt. Und zwar an diesem Wochenende, also zwischen 13. bis 16. November, und dann ebenso von 27. bis 30. November und von 4. bis 7. Dezember.

Es gilt zwischen 13. und 16. November folgender Fahrplan:

Die S1 hält während der Arbeiten nicht am Leuchtenbergring. Die S2 verkehrt auf der ganzen Strecke, am Ostbahnhof jedoch müssen Passagiere in beiden Richtungen für die Weiterfahrt umsteigen. Zudem fahren die Züge Richtung Erding dann bis Riem ohne Halt. Im weiteren Verlauf besteht zwischen Markt Schwaben und Erding Ersatzverkehr mit Bussen. Die S4 fährt wieder nur zwischen Geltendorf und Pasing.

Die S6 entfällt zwischen 13. und 16. November zwischen Gauting und Trudering, an den anderen beiden Wochenenden zwischen Pasing und Trudering. Zwischen Pasing und Gauting fahren Busse. Dann fahren die Züge aus Tutzing kommend ab Pasing weiter bis Heimeranplatz und von dort zurück nach Tutzing. Die anderen Linien sind nach Angaben der DB von diesen Bauarbeiten nicht betroffen.

Bei der S8 halten sich die Unannehmlichkeiten in Grenzen: Die Züge Richtung Flughafen fahren am Leuchtenbergring abweichend von Gleis 1.

Im Außenbereich der S-Bahn müssen wegen Gleisarbeiten die Züge auf dem gesamten Linienast von Dachau bis Altomünster voraussichtlich noch bis zum 2. Dezember durch Busse ersetzt werden. Ursprünglich hätten die Arbeiten schon am 9. November enden sollen. Dann habe sich kurzfristig herausgestellt, dass zusätzliche Streckenabschnitte saniert werden müssten, teilte die DB mit.

Zudem gilt: Von Montag, 23. November, 3 Uhr, bis Samstag, 28. November, 5 Uhr, fahren zwischen Dachau und Petershausen nur Ersatzbusse im 20-Minuten-Takt. Hier erneuert die DB Schwellen und beseitigt Langsamfahrstellen. Im morgendlichen Schülerverkehr fahren die Busse in Fahrtrichtung Dachau alle zehn Minuten.