Nachts ab etwa 21.20 Uhr sind die S-Bahn-Gleise im Bereich Laim dann komplett gesperrt und nur noch die Linie S7 fährt regulär. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof sind Ersatzbusse im Zehn-Minuten-Takt unterwegs. Außerdem fährt die Tram 19 auf Bestellung der S-Bahn zwischen Pasing und Stachus von 22 bis 0.30 Uhr im dichteren Zehn-Minuten-Takt.

Bereits am ersten Maiwochenende war die Stammstrecke komplett gesperrt. Die Deutsche Bahn (DB) bündelt unterschiedliche Baumaßnahmen und arbeitet an Gleisen, Weichen und in den Bahnhöfen sowie am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof. Am langen Pfingstwochenende baut die DB in Laim für die zweite Stammstrecke und die Sendlinger Spange. Unter anderem laufen dafür Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik sowie an Brückenbauwerken und Oberleitungsanlagen.

Die DB informiert an den Bahnsteigen mit Aushängen, in den Zügen informieren Deckenmonitore und Ansagen, online sind alle Details auf s-bahn-muenchen.de/baustellen zu finden. Alle Änderungen sind zudem in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit den Apps im MVV, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die schnellste Verbindung angezeigt. Die S-Bahn München setzt an vielen Stationen ergänzend Personal für Auskünfte ein.

Für Fragen steht zudem der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter der Nummer 089/55 89 26 65 zur Verfügung.