Fahrgäste der S-Bahn müssen sich am kommenden Wochenende Alternativen überlegen. Denn von Freitag, 26. August, 22.30 Uhr, bis Montag, 29. August, 4.40 Uhr, fahren auf der Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke keine Züge. Der Grund sind Bauarbeiten, unter anderem werden zwischen Hauptbahnhof und Isartor rund dreieinhalb Kilometer Schienen neu verlegt.

Zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke fahren Ersatzbusse. Diese sind am Samstag bis 21.30 Uhr im Sieben-Minuten-Takt unterwegs, sonst alle zehn bis 15 Minuten. Von Mitternacht an fahren die Busse auch bis Pasing. Zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof können Passagiere auch die U 5 nutzen, die am Samstag zwischen 9.30 und 20.30 Uhr in dichterem Takt fährt. Die Tram 19 verkehrt mit zusätzlichen Fahrten zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Vom Konzertgelände in Riem aus fährt die S 2 bis zum Hauptbahnhof durch

Die S-Bahnen sind am Wochenende anders als gewohnt unterwegs: Die S 8 wird in beiden Richtungen über den Südring umgeleitet und hält nicht zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie am Leuchtenbergring. Alle anderen Linien beginnen und enden vorzeitig. Die S 1 verkehrt zwischen Freising/Flughafen und Moosach regulär. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fährt sie ohne Zwischenhalt und nur im Halbstundentakt. Die Linien S 2 und S 4 beginnen und enden an der Hackerbrücke, die S 3 endet in Pasing. Die S 6 verkehrt ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof. Die S 7 endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke.

Die von Osten kommenden Äste von S 2, S 3, S 4, S 6 und S 7 beginnen und enden am Ostbahnhof. Für die Abreise vom Robbie-Williams-Konzert in Riem verkehren die Züge der S 2 in der Nacht auf Sonntag, 28. August, zwischen 23 und 2 Uhr ab Ostbahnhof weiter ohne Zwischenhalt oberirdisch bis zum Hauptbahnhof. Details zu den Fahrplanänderungen sind auch im Internet unter www.s-bahn-muenchen.de/baustellen abrufbar. Telefonisch steht der Kundendialog der S-Bahn München unter 089/55892665 für Fragen zur Verfügung.