Neun Tage lang ging auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke wegen Bauarbeiten nichts. Doch weil während der Sperrung nicht alle Arbeiten wie geplant erledigt werden konnten, müssen Pendler noch mit einzelnen Einschränkungen rechnen.

In der laufenden Woche gebe es morgens und abends keinen Zehn-Minuten-Takt auf den Linien S2 und S3, sagte eine Bahn-Sprecherin am Montag. Die Bahn bitte "um etwas Geduld und Entschuldigung". Dass diese sogenannten Verstärkerfahrten auf den beiden Linien ausfielen, liege daran, dass die Abnahme der Leit- und Sicherungstechnik noch nicht abgeschlossen sei. Alle anderen Arbeiten seien während der Sperrung erledigt worden - darunter auch die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme eines neuen Bahnsteigs an der Station Laim. Dort sollen künftig die alte und die neue, im Bau befindliche zweite Stammstrecke aufeinandertreffen.