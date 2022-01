Die Deutsche Bahn inspiziert vom 9. Januar bis 29. März den inzwischen 50 Jahre alten Tunnel der S-Bahn-Stammstrecke. Während der nächtlichen Arbeiten steht für den S-Bahn-Verkehr deshalb nur ein Gleis zur Verfügung. So kommt es jeweils von etwa 22.40 Uhr an bis Betriebsschluss um 4.40 Uhr zu Änderungen auf allen Linien: Die S3 fährt als einzige Linie zwischen Ostbahnhof und Pasing mit allen Halten auf der Stammstrecke im Halbstundentakt. Die S8 fährt über den Südring ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt ebenfalls. Alle anderen Linien beginnen und enden vorzeitig: Im Westen enden die S1, S2 und S7 am Hauptbahnhof ohne Halt an der Hackerbrücke. Die S4 endet an der Hackerbrücke. Die S6 verkehrt ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof. Im Osten enden die Linien S2, S6 und S7 am Ostbahnhof.