Trio prügelt Polizisten in Zivil zu Boden - Beamter zieht Waffe

Zeugen des Streits in der S-Bahn und der Prügelattacke sollen sich bei der Polizei melden.

Nach einem Streit in der S-Bahn verprügeln Unbekannte in Esting einen Polizisten. Sie lassen erst von ihm ab, als der zur Pistole greift.

Von Ingrid Hügenell, Olching

Drei Unbekannte haben am S-Bahnhof Esting (Stadt Olching) einen 50-Jährigen geschlagen und getreten. Der Mann, ein Polizeibeamter in Zivil, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich bereits vor zwei Wochen, in den frühen Morgenstunden des 1. Juni, wurde von der Polizei aber erst jetzt mitgeteilt.

Vor der körperlichen Attacke war es dem Bericht zufolge in der S-Bahn zum Streit gekommen. Drei der Tatverdächtigen und ein weiterer Unbekannter befanden sich demnach in der S3 vom Münchner Hauptbahnhof Richtung Mammendorf. Die jungen Männer waren alkoholisiert und verschütteten Bier im Fahrgastraum. Dabei trafen sie den 50-Jährigen, einen Beamten des Polizeipräsidiums München, der in Zivilkleidung auf dem Heimweg vom Dienst war.

Es kam zu einem Streitgespräch. Dann zündete sich einer der Männer eine Zigarette an, worauf sich ein weiterer Fahrgast einschaltete und ihn aufforderte, die Zigarette wieder auszumachen.

Die Situation eskalierte zu einem lautstarken Streit. Beim Halt der S-Bahn in Esting, etwa um 5.45 Uhr, stieg der Polizeibeamte aus. Mindestens drei Männer folgten ihm. In der Unterführung zur Dachauer Straße holten sie ihn ein und attackierten ihn brutal. Sie ließen erst von ihm ab, als er seine Waffe zückte. Die Angreifer flüchteten mit einem Bus der Linie 835 oder X800.

Der 50-Jährige wurde mit Schürfwunden und Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen ist er nach Angaben einer Polizeisprecherin wieder im Dienst.

Zunächst nahm die Olchinger Polizei den Tathergang auf. Nun hat die Bundespolizei den Fall übernommen, die davon ausgeht, ihn mithilfe von Kameraaufnahmen schnell aufklären zu können. Gesucht werden Zeugen: Zum einen ein Radfahrer, der den 50-Jährigen nach der Tat nach seinem Befinden fragte; zum anderen der Mann aus der S-Bahn, der sich in den Streit eingeschaltet hatte. Er trug einen Wanderstock und eine schwarzgrüne Jacke. Die Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 089/51555-00 bei der Bundespolizei zu melden.