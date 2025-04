Wer am langen Osterwochenende mit der Münchner S-Bahn fahren will, muss wegen Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke mit Einschränkungen rechnen. Von Karfreitag, 18. April, 22.40 Uhr, bis Dienstag, 22. April, 4.40 Uhr, werden keine S-Bahnen auf dem westlichen Teil der Stammstrecke zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing unterwegs sein, wie die Bahn mitteilte. Auf dem Abschnitt sollen als Ersatz Busse im Zehn-Minuten-Takt fahren.

Grund für die Sperrung sind demnach Arbeiten am Halt Laim, dem Anfangs- beziehungsweise Endpunkt der im Bau befindlichen zweiten Stammstrecke. Sie soll die überlastete Innenstadtroute laut derzeitiger Planung von spätestens 2037 an entlasten. Die Kosten für Bayerns teuerstes Bauprojekt werden nach SZ-Informationen inzwischen auf 9,4 Milliarden Euro geschätzt. Bisher war von 7,05 Milliarden Euro ausgegangen worden, zuzüglich der inflationsbedingten Preissteigerung.

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren. ...

Wer am Osterwochenende von Westen in Richtung Innenstadt will, sollte wegen der Sperrung in Pasing in die S6 oder Regionalzüge mit direkter Fahrt zum Hauptbahnhof steigen. Von Norden her fährt auch die S1 von Moosach zum Hauptbahnhof durch. Ebenso nicht von der Sperrung betroffen ist die S7. Auch von Osten bleibt die Innenstadt per S-Bahn am Osterwochenende erreichbar.

Dort müssen sich Fahrgäste der S2, S4, S6 und der S8 aber dafür schon am ersten Ferienwochenende, also Samstag, 12., und Sonntag, 13. April, je von 5.30 Uhr bis 16 Uhr auf Einschränkungen einstellen. Grund seien Arbeiten am neuen Stellwerk am Ostbahnhof. Geplant sei ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Ostbahnhof und Trudering beziehungsweise Johanneskirchen.