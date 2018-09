10. September 2018, 11:58 Uhr S-Bahn München Mutmaßlich rassistischer Angriff - Helfer wird verletzt

Ein Unbekannter geht am Stachus in der S-Bahn auf zwei dunkelhäutige Fahrgäste los. Ein 35-Jähriger schreitet ein. Am Ende wird auch ein Unbeteiligter verletzt.

Bei einer mutmaßlich rassistisch motivierten Auseinandersetzung in einer Münchner S-Bahn sind zwei Männer verletzt worden. Einer der beiden Verletzten, ein 35-Jähriger, wollte ursprünglich offenbar dazwischen gehen und bekam einen Schlag ins Gesicht, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der andere war unbeteiligt und wurde von Glassplittern getroffen.

Der 35-Jährige hatte mit weiteren Zeugen beobachtet, wie ein Unbekannter am Samstagabend am Stachus auf zwei dunkelhäutige Fahrgäste losging. Er forderte den Unbekannten auf, damit aufzuhören.

Daraufhin schlug der Unbekannte dem Helfer die Brille aus dem Gesicht, sie fiel durch die geöffneten S-Bahn-Türen aufs Gleis. Der 35-Jährige drückte den Angreifer dann gegen eine Glas-Trennscheibe, die zersplitterte. Die Splitter verletzten wiederum einen weiteren, unbeteiligten Fahrgast am Arm.

Zeugen alarmierten die Bundespolizei, doch als die Beamten am Tatort ankamen, waren alle Beteiligten bis auf den 35-Jährigen verschwunden. Die Bundespolizei will nun die Überwachungsvideos auswerten und ermittelt wegen Körperverletzung.