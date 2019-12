Die Polizei vermutet, dass Unachtsamkeit zu dem Sachschaden von etwa 200 000 Euro geführt habe. Der Unfall ereignete sich bereits am Montagabend.

Eine nächtliche Rangierfahrt endete für eine Triebfahrzeugführerin am Montagabend mit einem Schock. Und für die Bahn mit einem Schaden, der nach ersten Schätzungen etwa 200 000 Euro beträgt. Am Montagabend gegen 23.30 Uhr war die 21-Jährige im Betriebswerk Steinhausen mit ihrem Zug auf eine stehende S-Bahn aufgefahren, ungebremst mit etwa 25 Stundenkilometern, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Zusammenstoß war offenbar so heftig, dass sich der Gleiskörper verformte. An den beiden beteiligten S-Bahnen wurden die Kupplungen erheblich und im Innern Sitzreihen leicht beschädigt. Die Fahrzeugführerin blieb körperlich unverletzt. Da es sich um eine Leerfahrt handelte, waren keine Reisenden an Bord. Laut Bundespolizei war "vermutlich Unachtsamkeit" Ursache des Unfalls.

Der Vorfall könnte für die junge Frau ein Nachspiel haben. Gegen sie wird ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr. Außerdem ist ihr Mobiltelefon sichergestellt worden. Es soll daraufhin ausgewertet werden, ob es zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes benutzt wurde. Spezialisten der Bahn sicherten zudem die Fahrdaten. Die Ermittler der Bundespolizei hätten den Vorfall erst am Dienstagmittag aufnehmen können, da er "mit deutlichem Zeitverzug" gemeldet worden sei.