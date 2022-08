Von Sabine Buchwald, München

Eine Situation neulich hat Tobias Probst einmal mehr bestätigt, dass er den richtigen Beruf hat. Er beschreibt sie so: Die S-Bahn hält. Eine Frau streckt ihren Kopf zur Tür raus und ruft laut über den Bahnsteig: "Ja, wo ist denn bei dir vorne?" Daraufhin rast ein Mann vom Ende des Zuges zu ihr - und die beiden fangen in der Türöffnung an, sich zu umarmen und zu küssen. Probst will die Türen schließen und spricht ins Mikrofon: "Leut', ich muss weiterfahr'n." Und fragt dann: "Krieg' ich auch einen Kuss?" Eine ältere Dame, die vom Bahnsteig aus die Szene beobachtet, bietet dem Lokführer daraufhin an: "Von mir würden Sie schon ein Busserl kriegen. Aber die schmecken nimmer so gut." "Von Erdweg bis Arnbach habe er darüber gelacht", sagt Probst. "Man ist halt direkt dran am Leben in meinem Job."