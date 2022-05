Glosse von Stefan Simon

Zufälle gibt's! Im März 1972 gelang Christian Anders mit "Es fährt ein Zug nach Nirgendwo" der Einzug in die deutschen Charts. Im folgenden April nahm die S-Bahn München ihren Betrieb auf - und schon kurze Zeit später wurde aus dem Neueinsteiger ein Nummer-Eins-Hit. Ganze 19 Wochen war der Song in den Top Ten.

Bei so viel musikalischem Erfolg ist es nur logisch, dass die S-Bahn jetzt ihr großes Jubiläum wieder mit einem Hit begehen will, dieses Mal mit einem eigenen. "50 Jahre mit euch unterwegs", geht der Refrain, der ziemlich gut ins Ohr geht, aber an der entscheidenden Stelle etwas verwaschen klingt. Könnte sein, dass es in Wahrheit "mit Zeug" statt "mit euch" heißt, ausgesprochen "50 Jahre mit Zeuch unterwegs". Man weiß es nicht genau, aber plausibel wäre es.

Der Song muss sich in einem anspruchsvollen Umfeld beweisen. Sänger und Songwriter ist "unser Triebfahrzeugführer Philipp", wie die S-Bahn unter einem Upload bei Youtube mitteilt. Er macht das nicht schlecht, im Gegenteil. Eigentlich schade, dass er in seinem Triebfahrzeugführerstand meistens allein vor sich hinsingen muss. Hoffentlich klicken bald noch mehr als die bisherigen 215 Zuschauer, sonst heißt es am Ende: Es röhrt ein Lied im Nirgendwo.

Die Konkurrenz ist hart, auch aus dem eigenen Haus: Die DB Regio Bayern hat vor zwei Jahren mit "Wieder unterwegs" einen Youtube-Hit gelandet, der 120 000 Mal gespielt wurde. Und da konnte auch Oberbürgermeister Dieter Reiter nicht mithalten, der im jüngsten Kommunalwahlkampf die Hymne "München, unsere Stadt" zum Besten gab, vor 30 000 Zuschauern. Vielleicht schafft der Triebfahrzeugführer mit seinem S-Bahn-Song, was dem Rathausvorsteher seinerzeit versagt blieb, und er wird die neue Youtube-Nummer-Eins der Stadt.

Als sich Christian Anders vor fünfzig Jahren auf den Weg zur Spitze der Hitparade machte, hielt sich dort übrigens noch eine Weile die deutsche Version des damals populären Ohrwurms "How Do You Do". Beide Lieder zeugen von der großen Sensibilität, die den Menschen früher offenbar zu eigen war, sie sind eine Art musikalisches Frühwarnsystem. Als alle den "Zug nach Nirgendwo" hören wollten, konnte ja noch niemand ahnen, wie oft S-Bahnen sich auf Gleisen verfahren können, sobald auch nur eine Weiche auf der Strecke ist.

Und das deutsche "How Do You Do"? Wurde von einem Duo gesungen, das sich exakt so nannte wie ein nerviges Ding, das Bill Gates mehr als ein Jahrzehnt später über die Menschheit bringen sollte. Die Gruppe hieß: Windows.