11. Oktober 2018, 15:12 Uhr Hauptbahnhof Geschenk im Gleis legt Stammstrecke lahm

Gegen 6.40 Uhr hatte sich ein Pendler wegen eines ominösen Päckchens am S-Bahnsteig gemeldet - daraufhin wurde der S-Bahnhaltepunkt Hauptbahnhof gesperrt.

Ein Diensthund der Bundespolizei nahm sich des Päckchens an. Inhalt war eine Damenhandtasche.

Die Gleissperrung konnte um 7.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Doppelten Ärger hat sich am Donnerstag ein Unbekannter eingehandelt, der einer ihm wichtigen Dame ein Geschenk machen wollte. Erstens verlor er oder sie die eingepackte Handtasche am S-Bahnsteig unterm Hauptbahnhof - und zweitens legte er zum morgendlichen Berufsverkehr damit die Stammstrecke lahm. Gegen 6.40 Uhr hatte sich ein Pendler bei der Bundespolizeiinspektion München am Hauptbahnhof gemeldet. Im Gleisbereich der S-Bahn liege ein ominöses Päckchen, weiß eingewickelt, säuberlich verschnürt. Eine Streife der Bundespolizei fand das Paket, das in der Rettungsnische des Gleises in Fahrtrichtung Marienplatz lag. Die Bundespolizei ließ daraufhin sofort das Gleis von der Notfallleitstelle sperren. Auch die Bahnsteige des S-Bahnhaltepunktes Hauptbahnhof wurden für den Reiseverkehr gesperrt.

Ein Diensthund der Bundespolizei nahm sich des Päckchens an. Er schnüffelte - und fand nichts. Erst jetzt konnten die Beamten das Päckchen öffnen. Inhalt war eine Damenhandtasche. "Offenbar ein Geschenk", lautet die Expertise von Polizeisprecherin Petra Wiedmann. Hinweise auf den Besitzer fanden die Beamten nicht. Die Tasche wurde dem Fundbüro der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof übergeben.

Die Gleissperrung konnte um 7.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Doch erst gegen zehn Uhr fuhren alle S-Bahnen wieder durch die Stammstrecke. Behinderungen gab es bis gegen Mittag.