Für Nutzer der Münchner S-Bahn kommt es im November und Dezember wieder zu neuen Einschränkungen, unter anderem wegen verschiedener Gleisarbeiten und Arbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke. Von Dienstag, 3. November, 4 Uhr, bis Freitag, 6. November, 3.30 Uhr, können nur die Linien S3, S5 und S8 jeweils im 20-Minuten-Takt durch die bestehende Stammstrecke fahren. Die übrigen Linien beginnen und enden vorzeitig. Wegen des stark reduzierten Angebots sei in den Stoßzeiten mit sehr vollen S-Bahnen in der Stammstrecke zu rechnen, teilt die Deutsche Bahn (DB) mit.

Die S1 fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof, die S2 im Osten nur zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben. Im Westen fährt die S2 nur zweimal stündlich und wird ab Laim zum Heimeranplatz umgeleitet.

Die S4 verkehrt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

Die S6 verkehrt im Westen nur zwischen Tutzing und Gauting, zwischen Gauting und Pasing fahren Ersatzbusse. Im Osten fährt sie nur zwischen Ebersberg und Trudering.

Die S8 fährt von Herrsching kommend ab Ostbahnhof weiter bis Deisenhofen und von dort zurück nach Herrsching. Im Osten besteht zwischen Johanneskirchen und Ostbahnhof ein Ersatzverkehr mit Bussen. Jeweils von 21 bis 3 Uhr entfällt die S8 zusätzlich auf dem Abschnitt zwischen Pasing und Deisenhofen.

Auch an drei weiteren Wochenenden wird jeweils von Freitagabend, 22.30 Uhr, bis Montagfrüh, 4.30 Uhr, an der Stammstrecke gearbeitet, und zwar von 13. bis 16. November, von 27. bis 30. November und von 4. bis 7. Dezember.

Die S1 hält während der Arbeiten nicht am Leuchtenbergring, bei der S2 entfallen die Halte am Leuchtenbergring und in Berg am Laim. Die S4 fährt wieder nur zwischen Geltendorf und Pasing.

Die S6 entfällt am ersten Wochenende zwischen Gauting und Trudering, an den anderen beiden Wochenenden zwischen Pasing und Trudering. Dann fahren die Züge aus Tutzing kommend ab Pasing weiter bis Heimeranplatz und von dort zurück nach Tutzing.

Im Außenbereich der S-Bahn müssen wegen Gleisarbeiten die Nutzer der S2 von Sonntag, 1. November, 20 Uhr, bis Freitag, 6. November, 23 Uhr, zwischen Erdweg und Altomünster auf Ersatzbusse umsteigen. Anschließend werden bis zum Ende der Bauarbeiten am Montag, 9. November, 4 Uhr, die Züge auf dem gesamten Linienast von Dachau bis Altomünster durch Busse ersetzt. Von Montag, 23. November, 3 Uhr, bis Samstag, 28. November, 5 Uhr, fahren dann zwischen Dachau und Petershausen nur Ersatzbusse.