Nahverkehr in München

Pünktlich zum ersten Schultag herrscht im Nahverkehr mal wieder Chaos. Gut so, denn ein wenig Herzbumpern ist dringend nötig – und die Kinder lernen wichtige Fähigkeiten.

Glosse von Nadeschda Scharfenberg

Wie schön ist es, aus den Sommerferien nach Hause zu kommen und alles so vorzufinden, wie es sich gehört. Der FC Bayern steht in der Tabelle vor Borussia Dortmund, in der Kantine gibt’s Currywurst mit Pommes, und die S-Bahn besticht durch ihre Pünktlichkeit.