Bei einer tätlichen Attacke in einer S-Bahn der Linie S4 ist Freitagmittag ein Münchner von einem Unbekannten schwer verletzt worden. Die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof hat Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Täter. Der Gesuchte hatte den 82-Jährigen zu Boden gestoßen und war anschließend geflüchtet.

Der Vorfall ereignete gegen 12.20 Uhr im Münchner Osten in einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn der Linie S4 in Richtung Geltendorf. Nachdem ein bislang Unbekannter den Münchner angerempelt hatte, kam es laut Bundespolizei zu einer Streitigkeit. Dabei stieß der unbekannte Tatverdächtige den betagten Fahrgast zu Boden.

Der Tatverdächtige stieg zusammen mit einem Begleiter am Haltepunkt Berg am Laim aus und floh in unbekannte Richtung. Die beiden jungen Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Ein 27-Jähriger beobachtete die Tat, zog die Notbremse und informierte den Zugführer.

Der 82-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie eine Verletzung an der Hand. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der 82-Jährige sich außerdem eine Beckenfraktur zugezogen hatte. Die Bundespolizei ermittelt gegen unbekannt wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet weitere Zeugen, sich zu melden (Telefonnummer 089/515550-0).