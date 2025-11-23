Sogenannte Langsamfahrstellen im S-Bahn-Netz sorgen zunehmend für Verspätungen. Dagegen geht die Deutsche Bahn (DB) nun vor. Konkret wird die Bahntochter DB InfraGo bis Mitte Dezember im Bereich Westkreuz sowie entlang der Linie S1 zum Flughafen und der Linie S2 nach Petershausen Schwellen und Weichen erneuern, um die Abschnitte mit voller Geschwindigkeit befahren zu können.

Man wisse um die Belastungen, „die das sehr große Baupensum in diesem Herbst für die Fahrgäste bedeutet“, teilt die Deutsche Bahn mit. „Klares Ziel“ der Arbeiten sei es jedoch, den S-Bahn-Verkehr spürbar zu stabilisieren. „Dafür setzen DB InfraGo und S-Bahn München derzeit alle Hebel in Bewegung und aktivieren alle verfügbaren Ressourcen“, teilt die DB mit.

Folgende Auswirkungen haben die Maßnahmen auf den S-Bahn-Verkehr: Von Montag, 1. Dezember, 23 Uhr, bis Freitag, 12. Dezember, 3.15 Uhr, wird der S-Bahn-Verkehr wischen Freising und Lohhof – ab 7. Dezember bis Feldmoching – unterbrochen. Die S1 pendelt zwischen Leuchtenbergring und Lohhof/Feldmoching sowie auf der Strecke Freising – Pulling – Flughafen, ohne Halt in Neufahrn. Auf dem Abschnitt zwischen Lohhof/Feldmoching und Flughafen besteht Busersatzverkehr mit Halt an allen Stationen sowie ein zusätzlicher Express-Ersatzverkehr ohne Zwischenhalt.

Im Regionalverkehr (RE-/RB-Linien) entfallen die Züge auf den Abschnitten zwischen München und Freising sowie zwischen Freising und Flughafen. Zwischen Landshut und Freising sind weniger Fahrten unterwegs.

Für die S2 gilt: Von Montag, 1. Dezember, 22 Uhr, bis Dienstag, 9. Dezember, 5 Uhr, besteht zwischen Dachau und Petershausen Ersatzverkehr im 20-Minuten-Takt. Zudem können die Regionalzüge zwischen Dachau und Petershausen ohne Zwischenhalt genutzt werden.

Weiter geht es von Dienstag, 9. Dezember, 2 Uhr, bis Samstag, 13. Dezember, 8 Uhr. In dieser Zeit wird die S2 zwischen Allach und Petershausen aufgeteilt: Im Osten verkehren die Züge alle 20 Minuten zwischen Erding und Moosach. Im Westen fahren die Züge im 40-Minuten-Takt zwischen Ostbahnhof und Petershausen. Hier sei in den Stoßzeiten mit einer hohen Auslastung zu rechnen, teilt die DB mit. Zwischen Altomünster und Dachau pendelt die S2 regulär, in Dachau ist jedoch immer ein Umstieg erforderlich.

Für die Linien S5, S6 und S8 gilt von Montag, 24. November, 4 Uhr, bis Samstag, 29. November, 21.30 Uhr, folgender Fahrplan: Tagsüber von 4 bis 21 Uhr besteht jeweils 40-Minuten-Takt zwischen Pasing und Tutzing (S6) sowie zwischen Pasing und Harthaus (S8). Tagsüber fahren als Ergänzung auf der Strecke der S8 zusätzlich auch Busse. Nachts besteht Ersatzverkehr zwischen Pasing und Gauting (S6) sowie zwischen Pasing und Harthaus (S8). Die Züge der S5 verkehren während des gesamten Bauzeitraums nur zwischen Kreuzstraße und Ostbahnhof.

Wegen einer Kampfmittelsondierung ändert sich auch der Fahrplan der S8 zwischen Ostbahnhof und Flughafen in diesem Zeitraum: In den Nächten von 24. auf 25. November bis 28 auf 29. November fährt die S8 jeweils von 21.45 Uhr bis 3 Uhr nur alle 40 Minuten.