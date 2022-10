Eine S-Bahn verlässt den Münchner Ostbahnhof (Archivbild): An der Stammstrecke stehen Wartungsarbeiten an.

Bis Montagmorgen will die Deutsche Bahn Wartungsarbeiten an der Stammstrecke durchführen. Was Fahrgäste wissen müssen.

Auch an diesem Wochenende sind die Stammstrecke und der Ostbahnhof wegen Wartungsarbeiten für den S-Bahn-Verkehr bis Montagmorgen, 4.40 Uhr, gesperrt. Zwischen Pasing und Leuchtenbergring beziehungsweise Giesing sind keine Züge unterwegs, es fahren Ersatzbusse. Zwischen Pasing, Haupt- und Ostbahnhof können Fahrgäste auch die Regionalzüge sowie die über den Südring verkehrende S8 nutzen.

Außerdem sind mehrere MVG-Linien häufiger unterwegs: Die U5 fährt samstags tagsüber alle fünf Minuten. Die Linie verbindet die S-Bahn-Stationen Neuperlach Süd, Ostbahnhof, Stachus und Hauptbahnhof. Außerdem kann die U2 in Trudering (Anschluss an die S6) und Giesing (S3 und S7) genutzt werden. Die Tram 19 fährt alle fünf Minuten parallel zur Stammstrecke und ist die beste Fahrtalternative ab und bis Berg am Laim (S2 und S6). Der Stadtbus 130 verbindet Pasing mit dem U-Bahnhof Westendstraße und fährt am Samstag von neun Uhr an alle zehn Minuten.