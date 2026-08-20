Die Deutsche Bahn (DB) startet weitere Baumaßnahmen. Auf der Strecke zwischen München und Buchloe müssen sich Fahrgäste der S-Bahnlinie S4 sowie des Regional- und Fernverkehrs von Mittwoch, 26. August, 4 Uhr, bis Samstag, 5. September, 4 Uhr, auf Fahrplanänderungen mit Ersatzverkehr einstellen. Die Strecke ist zwischen Fürstenfeldbruck und Kaufering nur eingeschränkt nutzbar. Die DB erneuert im Bereich Kaufering Gleise und tauscht in Fürstenfeldbruck drei Weichen aus. Um möglichst viele Baumaßnahmen zu bündeln, werden zudem zwei neue Eisenbahnüberführungen in Geltendorf und Epfenhausen an ihre finale Position geschoben.

Der S-Bahn-Verkehr ist wie folgt betroffen: Zwischen Puchheim und Buchenau ersetzen Busse die Fahrten der Linie S4. Zusätzlich verkehrt tagsüber stündlich ein ergänzender Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Buchenau, Fürstenfeldbruck und Germering-Unterpfaffenhofen. Dort besteht Anschluss an die Linien S5 und S8. Der ergänzende Ersatzverkehr ist zwischen 5 und 22 Uhr unterwegs, an Wochenenden zwischen 7 und 22 Uhr. Zwischen München und Puchheim fahren die S-Bahnen regulär, halten in Puchheim jedoch stadteinwärts abweichend an Gleis 2. Zwischen Buchenau und Geltendorf pendeln S-Bahnen im Halbstundentakt.

Für den Regionalverkehr gilt: Zwischen München Hauptbahnhof und Buchloe ersetzen Direktbusse im Halbstundentakt die Fahrten der Züge RE 70/RE 76 (DB Regio) und RE 72/RE 96 (Arverio) aus Lindau/Memmingen. In Buchloe besteht Anschluss an die Züge der genannten Linien nach Lindau über Kempten beziehungsweise Memmingen. Zusätzlich verkehrt für die Linie RB 74 ein Ersatzbus zwischen München und Kaufering mit Halt in Geltendorf und an der Donnersbergerbrücke.

Zwischen Buchloe und Kaufering verkehrt halbstündlich ein Pendelzug der Bayerischen Regiobahn (BRB), in Kaufering besteht Anschluss an den Ersatzverkehr nach Geltendorf. In Geltendorf besteht Anschluss an die S-Bahnen stadteinwärts.

BRB-Züge aus Füssen kommend (RB 68) fahren ohne Umstieg nach Augsburg durch. Fahrgäste der BRB mit Ziel München können in Buchloe in den Ersatzverkehr von Arverio und DB umsteigen.

Auch der Fernverkehr ist betroffen: Die Züge der ECE-Linie 88 (München – Lindau – Zürich) verkehren nur auf dem Abschnitt zwischen Lindau-Reutin und Zürich. Zwischen München ZOB (Hackerbrücke) und Lindau-Reutin wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Einschränkungen bei der Münchner S-Bahn

Wegen einer anderen Baustelle in Pasing kommt es zwischen Pasing und Herrsching von Mittwoch, 26. August, 22.30 Uhr, durchgehend bis Montag, 31. August, 4 Uhr, ebenfalls zu Zugausfällen und geänderten Abfahrtszeiten.

Für die S3 gilt: Die Züge des Zehn-Minuten-Taktes entfallen ganztägig. Die Linie S5 fährt den ganzen Tag von Pasing nach Herrsching mit geänderten Abfahrtszeiten. Die S8 wird ganztägig von Pasing nach Gauting umgeleitet.

Die DB rät Fahrgästen, zwischen Gauting und Pasing die Züge der S8 zu nutzen, weil die Züge der S6 mit Fahrgästen von der Werdenfelsbahn bereits sehr ausgelastet seien, da die Züge der Werdenfelsbahn zwischen Starnberg und München Hauptbahnhof entfallen.