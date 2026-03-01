Zum Hauptinhalt springen

Schneller von Wasserburg nach MünchenS-Bahn in der Region wird ausgebaut

S-Bahn in der Region München wird ausgebaut.
S-Bahn in der Region München wird ausgebaut. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Abschied vom Diesel: Nach dem aktuellen Zeitplan der Deutschen Bahn soll die Strecke zwischen Ebersberg und Wasserburg Ende des Jahrzehnts elektrifiziert sein und die S-Bahn soll verlängert werden.

Fahrgäste sollen künftig durchgängig von Wasserburg bis München mit der S-Bahn fahren und dadurch schneller ans Ziel kommen können. Nach dem aktuellen Zeitplan der Deutschen Bahn soll die Strecke zwischen Ebersberg und Wasserburg Ende des Jahrzehnts elektrifiziert sein, teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums auf Anfrage mit. Der weitere Ausbau der Strecke etwa auf zwei Gleise solle danach folgen.

Aktuell fahren in der Region München von Grafing Bahnhof bis Ebersberg S-Bahnen und Dieselfahrzeuge. Auf dem noch nicht elektrifizierten Streckenabschnitt von Ebersberg bis Wasserburg Bahnhof (Landkreis Rosenheim) sind ausschließlich mit Diesel angetriebene Regionalzüge unterwegs. Wer mit der S-Bahn in München startet und nach Wasserburg will, muss bisher in Grafing Bahnhof oder Ebersberg umsteigen.

Nach der Elektrifizierung der 18 Kilometer langen Strecke sollen die Diesel-Züge nach Ministeriumsangaben nicht mehr eingesetzt werden, sondern nur noch Züge, die leiser und schneller sind. Der Freistaat investiert demnach mehr als sieben Millionen Euro in die Elektrifizierung der Strecke, die übrigen Kosten übernimmt der Bund.

