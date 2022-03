Ein Kurzschluss während der Abfahrt einer S-Bahn am Hauptbahnhof hat die Stammstrecke am Freitagnachmittag beidseitig zwischen 14 und 15 Uhr kurzzeitig lahmgelegt. Bei einer S4 sei ein Kurzschluss aufgetreten, der einen Schaden in der Oberleitung vermuten ließ, erklärte ein Bahnsprecher. Um das zu überprüfen, mussten alle Passagiere aussteigen, die Bahn schickte leere S-Bahnen durch den Stammstrecken-Tunnel. An der Oberleitung habe es jedoch nicht gelegen, sagte der Sprecher. Ein Kurzschluss könne auch verursacht werden, wenn etwas zwischen Stromabnehmer und Oberleitung gerate.