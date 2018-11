17. November 2018, 18:44 Uhr S-Bahn in München Kurzschluss in der Oberleitung legt Stammstrecke lahm

Ein lauter Knall in der Station am Stachus - und zeitgleich weitere Kurzschlüsse an anderen Haltestellen: Im S-Bahn-Verkehr kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen.

Zwei laute Knallgeräusche und Rauch: Ein Kurzschluss in der Oberleitung hat zahlreichen Fahrgästen an der S-Bahn-Station am Karlsplatz/Stachus einen Schreck versetzt - und den Verkehr auf der Stammstrecke lahmgelegt. Zeitgleich gab es weitere Kurzschlüsse an den Haltestellen Marienplatz, Moosach und Obermenzing.

Die Polizei München informiert über Twitter, dass keine Gefahr besteht und es bislang keine Meldungen über Verletzte gibt. Auch die Erdung der Oberleitung hat bereits begonnen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Deutschen Bahn sind vor Ort. Allerdings ist die gesamte Strecke zwischen Hackerbrücke und Isartor gesperrt. Auf allen S-Bahn-Linien kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen.

Fahrscheine der Deutschen Bahn (DB) werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt. Zwischen München Pasing und München Hbf wird empfohlen die Züge des Regionalverkehrs zu nutzen.

Ein Prognose, bis wann die Störung behoben werden kann, gibt es nach Angaben der Bahn noch nicht. Informationen zur aktuellen Betriebslage finden Sie hier.